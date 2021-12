Strumenti da laboratorio: come scegliere un cilindro graduato La strumentazione professionale è fondamentale per fare analisi precise e riproducibili

La strumentazione professionale è fondamentale per fare analisi precise e riproducibili, in un laboratorio tale aspetto è importante per dare veridicità al proprio lavoro. A seconda dell'ambito di applicazione esistono dei dispositivi peculiari, ad esempio i biologi e i chimici valutano spesso il volume con i cilindri graduati, conoscere le loro specifiche e il metodo di utilizzo permette di scegliere quelli migliori.

Cosa sono i cilindri graduati e dove trovarli

Il cilindro graduato permette di calcolare il volume di liquidi ma anche di solidi, si tratta, come dice il nome, di uno strumento dalla forma cilindrica dotato di una scala via via crescente, andando dal basso verso l'alto. Esso è, inoltre, fornito di una base che serve per posarlo in modo saldo su una superficie piana. Il materiale con cui è realizzato di solito è vetro, anche se si trovano occasionalmente quelli in plastica, in quanto è inerte cioè non crea interferenze con le sostanze che vi entrano in contatto, inoltre, è molto facile da lavare: può essere messo anche in dei sistemi per la pulizia automatica o sterilizzato.

Se si ha la necessità di acquistare un prodotto di elevata qualità si consiglia di guardare a questo cilindro graduato professionale

Caratteristiche di un cilindro graduato

La caratteristica principale di un cilindro graduato è la sua capacità, quelli più corti, con un diametro minore sono in grado di contenere meno volume, mentre quelli maggiormente alti e larghi consentono di accogliere una quantità più grande di liquido, polvere o altri materiali. In secondo luogo, come accennato, occorre scegliere degli strumenti capaci di resistere a temperature maggiori qualora si vogliano fare rilevazioni su sostanze calde. Normalmente, nei laboratori ci sono differenti cilindri graduati di varie grandezze, così da usare quello migliore per ogni evenienza. Nella parte alta questi dispositivi spesso presentano un beccuccio che ne agevola lo svuotamento.

Prima dell'acquisto bisogna anche valutare la sensibilità dello strumento, parametro che deve essere fornito dal produttore, questa dà l'entità dell'errore, al quale, poi, si può aggiungere un'ulteriore incertezza dovuta alla non abilità dell'operatore. Infatti, è importante seguire una corretta procedura per leggere in modo giusto i valori forniti. Il primo aspetto è quello di posizionare lo strumento su un piano parallelo al terreno ciò consente di leggere correttamente la misura ed evitare che possa accidentalmente ribaltarsi. In secondo luogo bisogna mettere gli occhi all'altezza del liquido per vedere distintamente il menisco, una struttura concava che si crea a causa delle forze di adesione con il vetro. Per leggere il valore vero bisogna considerare il livello inferiore della mezzaluna. Tale aspetto non deve essere valutato per le polveri o i solidi in questo caso, però, potrebbe essere utile dare qualche colpetto al cilindro per far compattare il materiale e livellare la superficie, così da leggere il valore più agevolmente. Alcuni sistemi sono dotati di tappi che spesso sono di propilene e possono essere a pressione o a vite, questi sono utili quando si misurano sostanze volatili.

I cilindri graduati sono degli strumenti molto delicati per questo motivo è importante, quando si decide di acquistarli, di scegliere un negozio affidabile, soprattutto se selezionano quelli online, molto comodi in quanto hanno un'ampia scelta e danno la possibilità di spedire la merce direttamente all'indirizzo fornito.