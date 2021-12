Le cose da fare e da non fare per proteggere i tuoi account online Tutti coloro che posseggono diversi account online dovrebbero utilizzare dei gestori di password

Sempre più persone sono connesse alla rete Internet e non si riesce ormai più a farne a meno: sembra che ogni cosa che si cerca è necessaria prima trovarla online magari attraverso il diffuso e noto motore di ricerca Google e poi compiere effettivamente l’azione concreta.

Durante le giornate che precedono il Santo Natale anche lo shopping online sta avendo un’impennata in rialzo degli acquisti e delle connessioni.

Sono numerosi gli utenti che cercano su Internet gli ultimi regali da fare, d’altronde online si trova di tutto, la scelta è ampia e varia e abbraccia parecchie esigenze delle persone.

Gli e-commerce non stanno a guardare, implementano la loro rete e il sito web, l’account del conto bancario o Paypal riorganizzando tutte le password complesse mantenendole al sicuro in un unico posto attraverso l’utilizzo di un gestore delle password.

Da quando c’è internet i servizi online sono cresciuti a dismisura, non solo è possibile fare shopping di qualsiasi prodotto ma anche acquistare servizi di consulenza giuridica, immobiliare ovvero fare trading online, accendere un mutuo online, aprire un conto online: ormai se lo vogliamo è possibile fare tutto in rete.

Tuttavia, per usufruire di tutti questi servizi siamo tenuti ad aprire un account online e a registrare i nostri dati, come nome cognome, indirizzo di residenza o domicilio, iban, password per account, password per l’altro account e la gestione di tutto comincia ad essere faticosa e noiosa.

La consuetudine è quella di avere un’agendina o un taccuino su cui annotarsi tutte le password create per i relativi account generati online ma, sappiamo anche che i dati e le password vanno aggiornate ogni “tot” giorni, quindi si è costretti a cancellare la vecchia per riscrivere la nuova: ovviamente l’agendina che custodisce le credenziali sarà sempre scarabocchiata e in disordine, con la conseguenza di creare confusioni nella gestione delle password e magari immetterne una per un'altra quando si accede alle email.

Tutti coloro che posseggono diversi account online dovrebbero utilizzare dei gestori di password in quanto costituiscono un modo molto più sicuro e conveniente per conservarle rispetto allo sforzo richiesto per memorizzarle oppure scriverle nel taccuino o sui post-it.

In pratica e molto semplicemente utilizzare un gestore di password, basterà ricordarsi solo la password master (principale) cioè la parola chiave che sblocca il vault cifrato e nessun altro sforzo di memoria sarà richiesto per utilizzare tutti i nostri account di rete.

Le cose da fare per proteggere i tuoi account online

Per proteggere i nostri account da furti di identità digitale, attacchi e virus informatici che potrebbero bloccarne anche l’accesso è opportuno sempre aggiungere o aggiornare le opzioni di recupero dell'account come numero di telefono di recupero e l'indirizzo email alternativo: spesso sono accorgimenti efficaci e molto utili quando si presenta lo stato di bisogno.

Questi dati in pratica vengono in nostro aiuto e possono essere utilizzati per recuperare l'account se non si riesce più ad accedere.

Anche la verifica in due passaggi costituisce una buona pratica di sicurezza e aiuta a impedire ad un hacker di entrare nel proprio account, anche se ha sottratto la password.

Sicuramente sui nostri dispositivi sono numerosi i downloads delle applicazioni come quella su fitness e sport, WhatsApp e TikTok, app di giochi online e tante altre: bene è sempre opportuno aggiornare tutte le applicazioni dei nostri cellulari.

Nonostante i suggerimenti degli esperti in cybersecurity, sono ancora tanti gli utenti che ignorano gli aggiornamenti di sicurezza per lo smartphone: avere uno smartphone sempre aggiornato riduce i rischi di essere colpiti dagli hacker, infatti gli update servono proprio a correggere quelle falle dei dispositivi da nuove minacce.

Tra gli altri metodi, per essere al sicuro e proteggere le informazioni dei nostri account online c’è quello di cambiare la password ogni 90 giorni anche se in realtà può essere il modo più noioso, ma anche il modo più efficace per mantenere al sicuro le nostre informazioni private.

D’altronde con un generatore di password tutti i problemi sono risolti e non ci sarà neanche la necessità di cambiare le password.

In ogni caso quando si creano password e user per gli account di Internet bisogna essere sempre più creativi possibili, come aggiungere sequenze e simboli di numeri casuali: mai essere scontati.

Le cose da non fare per proteggere i tuoi account online

Non rispondere mai a e-mail sospette con testi che presentano errori grammaticali e sensi di logica poco rispondenti alle reali percezioni di vita quotidiana.

Non effettuare pagamenti online su siti web truffa: negli ultimi tempi c’è di nuovo una ripresa alla creazione di e-commerce fasulli che copiano i dati fiscali di altre aziende (legalmente a posto) per vendere prodotti a basso prezzo.

Difficilmente un iPhone che sul mercato costa € 800 possa essere venduto ad € 500: è sicuramente una truffa.

Attenzione ai falsi profili sui social network perché sono ormai diventati un canale popolare per gli hacker per prendere di mira gli ignari utenti del web e rubare le loro tasche informatiche.

Così come nella vita reale di ogni giorno, per intenderci quella terrena è necessario essere prudenti, vigili e ragionevoli anche in quella virtuale bisogna esserlo.