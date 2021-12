Attrezzi e macchinari da lavoro selezionati tra i migliori brand Macchinato.com Le sette sezioni dello shop consentono di trovare in pochi click ciò che si desidera

Dalle macchine per l’edilizia a quelle da giardino, passando per abbigliamento da lavoro e attrezzature per garage e officina. Digitando www.macchinato.com professionisti e appassionati di fai da te incontrano un’ampia proposta di utensili e macchinari dei migliori brand del settore della ferramenta, come Femi, Imer o U-Power. Non vanno dimenticate le promozioni a tempo e le numerose opzioni di pronta consegna.

Fanno parte dell’offerta di Macchinato.com marchi autorevoli, tra cui FERVI, LTF, CAT, Optimum, Holzmann, U-Power e molti altri ancora. Scorrendo tra gli scaffali digitali si incontrano tantissimi articoli: piegatrici, sabbiatrici, levigatrici, trapani a colonna, torni, saldatrice inverter e non solo.

Le sette sezioni in cui è strutturato lo shop (Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Macchine per la pulizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro) consentono di trovare in pochi click ciò che si desidera.

Visitando la pagina Offerte a tempo, il cliente può approfittare di numerose opportunità di risparmio grazie a sconti speciali e promozioni. Il customer care, formato da un team di esperti del mondo della ferramenta, risponde rapidamente ad ogni richiesta. Il servizio è fruibile telefonicamente o via e-mail. Nella remota ipotesi in cui l’articolo non dovesse rispettare le aspettative, il reso è garantito entro 14 giorni.

I costi di spedizione si azzerano in caso di spese di oltre 300 euro. Molti prodotti poi, sono caratterizzati dalla pronta consegna. Le modalità di pagamento disponibili garantiscono la totale sicurezza: carta di credito, PayPal, bonifico e contrassegno. L’acquirente può anche recarsi presso lo store fisico situato a San Marino e ritirare di persona il proprio ordine.

Insomma, la proposta di www.macchinato.com è in grado di soddisfare le esigenze di piccole e grandi aziende, officine, laboratori e degli amanti del fai da te più esigenti.