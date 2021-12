Covid, pillole antivirali già arrivate. Novavax a gennaio C'è l'ok dell'Ema. Il vaccino a base proteica è indicato per gli over 18

"La struttura commissariale, su indicazione del ministro della Salute, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid, pari rispettivamente a 50mila cicli di trattamento e 200mila cicli di trattamento. Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono arrivate ieri, in anticipo sui tempi previsti. Mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraio-marzo 2022". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per il Covid, in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Per quanto riguarda i vaccini - prosegue - l'Ema, in data 20 dicembre, ha approvato il quinto vaccino per la prevenzione del Covid-19 nell'Unione Europea. Si tratta del vaccino nuvaxovid (Novavax), che è un vaccino a base proteica indicato per gli over 18. La prima tranche arriverà presumibilmente già alla fine del mese di gennaio"