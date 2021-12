Covid: da domani via a terza dosa per 16-17enni e 12-15 enni fragili Dose booster con Pfizer come comunicato dal Ministero della Salute

Da domani, 27 dicembre, come annunciato dal ministero della Salute in una circolare alla vigilia di Natale, al via le dosi booster di vaccino anti-Covid per la fascia di età 16-17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Dopo le valutazioni della Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo aveva, infatti, aperto la possibilità di aprire la campagna vaccinale delle terze dosi anche per "tutti i giovani delle classi 16 e 17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12/15 anni a rischio potenziale di forme gravi di Covid-19". Al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer.