Laccio emostatico per bloccare vaccino: no vax rischia l'invalidità Ha usato il laccio sopra e sotto il punto di inoculazione: hanno dovuto operarlo

Un laccio emostatico applicato sopra e uno sotto il punto di inoculazione del vaccino per “bloccarlo”: è la tecnica applicata da un no vax in Emilia Romagna per impedire che il vaccino entrasse in circolo...ma gli è costato caro.

A raccontare l'episodio un medico, via Twitter: «Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato due giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo. Ora ha sofferenza nervosa dell'ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!"