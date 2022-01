Covid, quarantena: cosa cambia con le nuove regole L'isolamento cambia in base allo stato vaccinale, facciamo chiarezza

Quanto dura l'isolamento in caso di positività dal Covid? E per quanto bisogna restare in quarantena in caso di contatto stretto con un positivo? Le regole cambiamo in base al proprio stato vaccinale. Facciamo chiarezza:

Qual è la differenza tra isolamento e quarantena? L'isolamento, come specifica l'Iss, riguarda i casi positivi al test molecolare, quindi ai soggetti infetti. Quindi è finalizzato a separare il soggetto dalle altre persone per tutta la durata del periodo di contagiosità.

La quarantena riguarda i contatti stretti di un caso confermato che potrebbero sviluppare un'infezione e che per questo motivo non devono stare a contatto con altre persone.

CONTATTO STRETTO - Esposizione ad alto rischio: una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio una stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto senza la mascherina, con una distanza minima e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid in assenza di dispositivi di protezione individuale.

VACCINATO CON BOOSTER o CON SECONDA DOSE DA ALMENO 120 GIORNI - Isolamento di 7 giorni a partire dal test positivo, poi tampone negativo (purché sia sempre stato asintomatico o risulti asintomatico da almeno 3 giorni).

POSITIVO NON VACCINATO o CON CICLO VACCINALE COMPLETO DA PIù DI 120 GIORNI - Isolamento di 10 giorni, poi tampone negativo dopo 3 giorni senza sintomi.