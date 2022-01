Covid. Caos scuole: Governo pronto a impugnare ordinanza di De Luca Fonti di Palazzo Chigi: per impugnativa necessario passaggio in Consiglio Ministri

Come prevedibile è caos scuole. Il governo e' intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le scuole medie ed elementari. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l'impugnativa, viene spiegato, e' necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.

Ordinanza del Governatore De Luca che, come emerso dal confronto tra il sindaco di Benevento Mastella e il presidente regionale di Anci, Carlo Marino, dovrebbe essere estesa anche ad asili e scuole dell'infanzia.