Caro bollette, mossa del Governo contro i rincari: come si risparmia a fine mese L’ARERA ha deciso di applicare ulteriori rincari al prezzo del gas e dell’energia elettrica

Il 2022 si è aperto con una notizia pessima per le bollette degli italiani: l’ARERA ha infatti deciso di applicare ulteriori rincari al prezzo del gas e dell’energia elettrica. Sono dunque molte le famiglie che dovranno fare i conti con questa novità, e che dovranno organizzarsi per rientrare nel budget previsto e per risparmiare laddove possibile.

Caro bollette: l’impatto sulle vendite a novembre

Di norma novembre è un mese fortunato per tutte le aziende che vendono prodotti, ma il 2021 ha rappresentato una sorta di eccezione. I rincari registrati ad ottobre, sul prezzo di luce e gas, hanno avuto un impatto molto forte sul potere di spesa degli italiani, che è andato riducendosi. Non a caso, facendo un confronto con gli anni precedenti, alcuni esperti si sbilanciano sostenendo che quest’anno il Black Friday è andato incontro ad un flop. Un grande problema non solo per le famiglie, ma per le aziende stesse, che di solito dal cosiddetto Q4 si aspettano i ritorni migliori. Anche per via del fatto che, con la combinazione del Black Friday, molti consumatori ne approfittano per anticipare l’acquisto dei regali di Natale proprio a novembre.

In realtà il boom degli acquisti online ha comunque compensato questo flop, riducendo la perdita al -0,4%, e riuscendo comunque a regalare dei dati superiori al periodo pre-pandemia. Si tratta di una magra consolazione, soprattutto per chi non vende su Internet. Per fronteggiare situazioni simili, il Governo ha dunque deciso di stanziare dei soldi per neutralizzare (in parte) il caro bollette. Nonostante i sostegni dello stato, che potrebbero non bastare, per risparmiare si possono comunque seguire alcuni consigli che alleggeriranno le spese a fine mese.

Consigli su come risparmiare in casa sulla bolletta

Il primo suggerimento riguarda un corretto utilizzo degli elettrodomestici, per evitare sprechi di energia elettrica, e del riscaldamento, per sopperire al caro-prezzi del gas. Qui si consiglia di non esagerare con il calore in casa, mantenendo uno scarto di circa 5-6 gradi con l’ambiente esterno. Il secondo consiglio, invece, tocca la tematica dei contratti: esiste sempre la possibilità di affidarsi ad un nuovo fornitore di energia online, come VIVI energia ad esempio, che permette di tenere d’occhio i consumi reali mese dopo mese. In questo modo si potrà sempre monitorare la situazione, ed intervenire in caso di aumento non previsto dell’utilizzo d’energia.

Quali sono gli altri suggerimenti utili? È opportuno sfruttare il potenziale delle luci LED, che consumano di meno rispetto alle altre e che durano anche di più. Inoltre, si suggerisce di evitare lo stand by dei dispositivi elettronici, perché si parla di energia consumata inutilmente, senza uno scopo. Infine, è d’obbligo imparare a risparmiare gas anche in ambienti come la cucina.