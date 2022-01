Prestiti personali: cosa sono e focus su Prestito Pronto Tuo Cosa sono i prestiti personali e come funzionano?

La maggior parte delle persone, quando necessita di liquidità per fare un acquisto oppure per realizzare un progetto, mette da parte le proprie ambizioni per mancanza di idee. Oggi, grazie a molteplici istituti finanziari è possibile richiedere, però, una cifra di denaro a titolo di prestito - finalizzato al raggiungimento di uno scopo o dell'acquisto di un bene - restituibile in rata mensili per un periodo di tempo limitato: una procedura che sembra irreale per molti ma che è possibile, naturalmente soddisfacendo alcune condizioni e termini.

Nello specifico, si parla di prestiti personali. Ad erogarli sono banche o istituti di credito di ogni genere secondo termini in parte interni e in parte esterni - individuati per via legislativa - a tutela di pratiche scorrette o usuraie. Oggi, una gran mole di istituti bancari li eroga e tutto questo perché, da un punto di vista economico, per loro non è altro che un business sul quale guadagnano grazie alla riscossione di interessi e fidelizzazione del cliente sul lungo periodo.

Il prestito personale è una particolare tipologia di prestito che differisce dal mutuo poiché prevede solamente delle garanzie reali, oltre ad avere un importo massimo finanziabile minore. Inoltre, la garanzia del prestito personale è solitamente legata alla presentazione di una busta paga da parte del richiedente, necessita dell'apertura di un conto dedicato per essere accordato e ha una durata relativamente breve in base all'importo erogato e alla rata mensile scelta o concessa in fase di stipula.

L'oggetto del prestito personale può essere vario, tuttavia solitamente coincide con l'acquisto di un bene costoso come una piccola casa o un'auto, oppure per lavori di ristrutturazione. Il prestito personale ha inoltre un costo mensile, determinato sulla base di due fattori economici - chiamati tassi di interesse - che differiscono e consistono in TAN e TAEG: questi due indicatori, per rendere un prestito personale conveniente, devono essere i più bassi possibile.

Il prestito personale Prestito Pronto Tuo di Sella Personal Credit

A fare la voce grossa nel settore dei prestiti personali è la formula Prestito Pronto Tuo di Sella Personal Credit che offre grande flessibilità e convenienza a tutti gli utenti che ne abbiano bisogno, nel rispetto di soli requisiti anagrafici e di affidabilità creditizia (come l'assenza di iscrizione presso i registri CRIF). I punti di forza di questa opzione sono molteplici.

Innanzitutto, Prestito Pronto Tuo è completamente online e può essere richiesto in tutta comodità tramite una procedura guidata che viene condotta tramite l'assistenza di un operatore dedicato. Questo comporta che il prestito ha spese zero in fase di istruttoria della pratica, così come nessun costo mensile di gestione o di comunicazione visto che tutto si svolge in rete: a renderlo possibile è la firma digitale della banca, che rende il conto 100% eco sostenibili e a emissioni quasi zero. Anche per questo motivo, per tutti coloro che richiedono un Prestito Pronto Tuo è possibile inoltre accedere al Club Sella e ottenere sconti o vantaggi per l'utilizzo di altri servizi finanziari del circuito di Sella Personal Credit.