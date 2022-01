Covid in Italia: 149.512 nuovi casi e 248 decessi nelle ultime 24 ore E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi

Sono 149.512 i nuovi casi di Covid-19 in Italia (ieri 180.426) a fronte di 927.846 tamponi effettuati, che porta il tasso di positività al 16,1%, su un totale di 155.797.197 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 248 i decessi (ieri 308), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 141.104. Con quelli di oggi diventano 8.706.915 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 2.548.857 (+78.010), 2.528.447 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.719, di cui 1.691 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 6.016.954 con un incremento di 79.207 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (26.773), poi la Campania (17.677), l’Emilia-Romagna (16.408), il Veneto (13.094) e il Lazio (12.994).

