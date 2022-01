Shopper brandizzate: perché sono un ottimo strumento di marketing Le shopper sono il gadget perfetto da distribuire durante gli eventi

Le shopper brandizzate, ovvero personalizzate con il logo e/o il nome di un’azienda, sanno essere uno strumento di marketing molto efficace, ma per quale motivo si afferma questo?

Le ragioni per cui quest’oggetto, se pur semplice, sa essere assai utile per il marketing e la brand identity, sono molteplici, scopriamo dunque quali sono le più rilevanti.

1 – Un oggetto molto economico, ma sempre utilissimo

Le shopper sono degli articoli tutt’altro che costosi; i prezzi, ovviamente, variano da modello a modello, ma a livello generale si può senz’altro affermare che si tratta di prodotti molto economici, alla portata anche di quelle aziende che dispongono di un budget molto limitato.

Sebbene, nel vasto e variegato mondo dei gadget aziendali, le shopper siano tra le alternative più economiche, la loro utilità per chi le riceve è indiscussa, dato che nella quotidianità fa sempre comodo avere a disposizione un oggetto che non sia impegnativo come una borsa in senso stretto, ma che sia migliore di una semplice busta dal punto di vista della resistenza, della maneggevolezza e dell’estetica.

Con ogni probabilità, le shopper sono il gadget aziendale che, in rapporto al suo costo, sa garantire il più alto ritorno in termini di visibilità.

2 – Un articolo che può essere declinato in infiniti modi

Le shopper non sono mai un oggetto banale: al di là della loro utilità, di cui si è detto, questi articoli possono essere scelti in innumerevoli varianti, di conseguenza le aziende possono facilmente proporre al pubblico dei gadget originali e visivamente intriganti.

Shopper piccole o “huge”, monocolore o con vivaci fantasie cromatiche, classiche o moderne… quando si parla di shopper non c’è che l’imbarazzo della scelta, anche per quanto riguarda i materiali di realizzazione: i modelli in cotone sono sempre tra i più gettonati, non a caso su e-commerce specializzati come gedshop.it se ne possono trovare tantissime varianti, ma non vanno trascurati materiali diversi e di ultima generazione, come ad esempio il cosiddetto TNT, ovvero “tessuto non tessuto”.

3 – Il logo ha dimensioni molto grandi

Un’ulteriore ragione per ritenere che le shopper siano un gadget molto efficace sul piano del marketing è il fatto che, su questi articoli, il logo aziendale ha praticamente in tutti i casi delle dimensioni notevoli.

Facendo un confronto con altri gadget aziendali particolarmente diffusi, come possono essere ad esempio delle penne, delle chiavette USB, delle agende o altro ancora, il logo che orna le shopper personalizzate ha delle dimensioni molto più grandi ed è davvero difficile immaginare un gadget il cui logo abbia una grandezza analoga.

Dal momento che quello di catturare subito lo sguardo è uno dei principali obiettivi dei gadget aziendali, le shopper sanno essere davvero molto performanti.

4 – Il gadget perfetto per gli eventi fieristici

Gli esperti di marketing lo sanno bene: le shopper sono il gadget perfetto da distribuire durante gli eventi fieristici.

Il perché è presto detto: negli eventi fieristici tutte le aziende sono solite distribuire, nei propri stand, dei gadget brandizzati, spaziando da quelli più semplici fino a quelli più insoliti e costosi, ma disporre di una shopper è sempre utilissimo per chi prende parte a un evento di questo tipo.

Nella grande maggioranza dei casi, infatti, le shopper sono utilizzate per contenere gli altri gadget che si ricevono in dono dai diversi espositori, unitamente a brochure, cataloghi e quant’altro si può trovare in contesti simili, ciò significa che il logo che la persona renderà visibile ad evento in corso sarà, di fatto, soltanto quello dell’azienda che ha proposto delle shopper personalizzate.

Prevedere per il proprio pubblico delle shopper di qualità e sufficientemente abbondanti sarà utile affinché, nel corso dell’evento, la propria shopper venga preferita a quella dei competitor.