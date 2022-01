Covid, il green pass dopo la terza dose avrà durata illimitata La decisione del governo finché non arriverà un eventuale via libera alla quarta vaccinazione

Il green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Questa è la decisione del governo in attesa del responso, da parte dell'Ema e dell'Aifa, sulla somministrazione della quarta dose.

Il decreto in vigore prevede che dal primo febbraio il green pass rafforzato abbia validità sei mesi. Ma molte certificazioni verdi cominceranno a scadere nelle prossime settimane, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre, dunque si è deciso di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale fino a quando non arriverà il via libera alla quarta dose di vaccino. Per quanto riguarda la scuola, appare difficile convocare un Consiglio dei ministri per cambiare le regole di contenimento del Covid. La richiesta di lasciare in classe gli studenti positivi vaccinati e asintomatici sembra destinata a essere bocciata.

Si sta valutando, infine, anche la richiesta del presidente Fugatti che chiede di riconoscere il green pass ai turisti stranieri che vogliono trascorrere un periodo di vacanza sulle Alpi. Per regolare gli ingressi dall’estero e i corridoi Covid free basterà un'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.