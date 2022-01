Cinque motivi per acquistare attrezzature e macchinari usati Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni di questi motivi

La reazione istintiva quando i tuoi vecchi macchinari muoiono o le tue operazioni commerciali richiedono l'aggiunta di un altro pezzo di attrezzatura è uscire e acquistare macchinari nuovi di zecca. Ma ci sono molte ragioni per acquistare macchinari industriali usati piuttosto che macchinari nuovi.

Convenienza

Cominciamo con l'ovvia (e spesso la più convincente) ragione per l'acquisto di macchinari usati: è più conveniente. Tutti vogliono risparmiare, ma non vogliono farlo a scapito di sacrificare la qualità. Un pezzo di attrezzatura usato e accuratamente ispezionato o uno che è stato ricondizionato al nuovo stato da un esperto del settore fornisce l'affidabilità che stai cercando a un prezzo molto più conveniente.

Ti consigliamo di affidarti sempre a professionisti come Surplex, una casa d'aste a servizio completo che ogni servizio per venditori e acquirenti.

Protezione ambientale

È ecologico. Probabilmente non ci pensi molto, ma dove vanno i macchinari quando muoiono? Certo, alcune delle loro parti possono essere riciclate, ma quelle che non possono finiscono spesso nelle discariche.

Se questo non è un incentivo abbastanza illuminante per considerare l'acquisto di attrezzature usate, considera questo fatto: la produzione di nuovi macchinari coinvolge tutti i tipi di processi che possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente.

Risparmi tempo

Mette l'onere dell'acquisto nelle mani di qualcun altro. Gli esperti nell'acquisto di macchinari usati fanno della loro unica priorità garantire che i loro clienti ottengano attrezzature di alto livello ai migliori prezzi possibili.

Faranno di tutto per garantire che i tuoi macchinari usati soddisfino esattamente le tue specifiche. Ciò che questo significa per te è che non devi avere a che fare con venditori potenzialmente loschi. Significa anche che non devi perdere tempo che potrebbe essere impiegato per un migliore utilizzo aziendale nella ricerca di attrezzature per assicurarti di non essere truffato.

Trova un partner di attrezzature usate di cui ti puoi fidare e lascia il processo di acquisto in mani molto competenti.

Acquisti un pacchetto completo di servizi

È un pacchetto. A differenza della maggior parte degli acquisti di nuove attrezzature, l'acquisto di macchinari usati non finisce una volta che si depositano i soldi. Molti venditori di attrezzature usate offrono una gamma completa di servizi.

Trasportano le parti di cui hai bisogno e impiegano i tecnici di assistenza esperti necessari per mantenere i tuoi macchinari usati in funzione senza intoppi per tutta la vita.

È rapido

È più veloce. Poiché di solito le attrezzature usate sono già in magazzino, portarle alla tua azienda e metterle in funzione è molto più veloce di quanto sarebbe se acquistassi un nuovo macchinario.

Dall'ordine alla consegna all'installazione, la tipica consegna totale sui macchinari usati è di due o tre settimane contro un massimo di sei mesi o più con alcune nuove apparecchiature. Pensa ai soldi che potresti risparmiare e guadagnare mettendo in funzione la tua attrezzatura tanto necessaria molto prima.

Conclusioni

Che tu sia nel settore chimico, dell'imballaggio per conto terzi, farmaceutico a contratto, cosmetico, alimentare e delle bevande, dell'imballaggio, delle vernici e dei rivestimenti, dell'industria farmaceutica, della plastica o delle acque reflue, l'acquisto di attrezzature usate potrebbe benissimo essere la decisione giusta per le tue operazioni aziendali.