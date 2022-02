Vacanze in Veneto: le più belle escursioni nel Delta del Po Scopri le più belle escursioni nel Delta del Po e trascorri indimenticabili vacanze in Veneto

Oltre a riempirsi gli occhi con la bellezza stupefacente di Venezia e rimanere stregati dall’eleganza di Verona, è possibile anche trascorrere delle piacevoli e rilassanti vacanze a stretto contatto con la natura nella parte più a est del Veneto.

In questa zona, infatti, è possibile svolgere varie tipologie di escursioni nel Delta del Po, per osservare il modo unico in cui il fiume ha disegnato il paesaggio e ammirare le tante specie di uccelli che vivono nel parco, dal falco pescatore agli aironi, senza dimenticare gli affascinanti fenicotteri.

Alla scoperta del paesaggio incontaminato del Po di Maistra

Il tratto del fiume noto come Po di Maistra attraversa un paesaggio incontaminato e ancora al riparo dall’azione dell’uomo. Qui è possibile godere al meglio del panorama con un’escursione in barca che dura circa 2 ore, con partenza da Ca’ Tiepolo e arrivo alla golena di Ca’ Pisani. Per questo tipo di escursione si utilizzano delle apposite barche con fondo piatto, adatte ad attraversare i tratti di laguna con fondali bassi.

Mentre si sta seduti comodi in barca si possono ammirare i boschi, i canneti e le golene. Lungo il tragitto si può osservare anche la garzaia più grande del Delta, un luogo davvero speciale per tutti gli appassionati di birdwatching.

Le Bocche del Po di Pila e la Grande Foce

Altrettanto affascinante è l’escursione in barca sulle Bocche del Po di Pila e la Grande Foce, nel tratto in cui il flusso del Po è maggiore e si dirige con più decisione verso il mare. Proprio grazie alla maggiore portata del fiume, è possibile usare una motonave, capiente e confortevole.

L’escursione dura all’incirca 3 ore e fornisce una panoramica piuttosto completa dei diversi tipi di ambiente del Delta del Po.

Albarella e le escursioni in bici o a cavallo

Chi è alla ricerca di un luogo speciale in cui trascorrere una vacanza in Veneto e da cui partire alla scoperta delle bellezze del Delta del Po può prenotare senza indugio un soggiorno ad Albarella, che si trova in una posizione strategica per raggiungere i luoghi più belli del parco del Delta del Po e può contare su un paesaggio naturale straordinario.

L’Isola è privata e questo fa sì che chi è in vacanza qui possa godere appieno del paesaggio, immersi nella pace di questa elegante località. Ad Albarella è possibile muoversi in bici, su comodi sentieri che costeggiano le pinete e la spiaggia, oppure prenotare una passeggiata a cavallo, se si vuole attraversare l’Isola in maniera originale e nel pieno rispetto della natura.