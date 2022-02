Papa: "Tante ragazze schiave in strada nelle nostre città" Così il Santo Padre in occasione della Giornata nazionale contro mutilazioni genitali femminili

"Oggi si celebra la Giornata nazionale contro mutilazioni genitali femminili. Sono circa 3 milioni le ragazze che ogni anno subiscono questo intervento, spesso in condizioni pericolose per la loro salute. Questa pratica, purtroppo diffusa in diverse regioni del mondo, umilia la dignità della donna e attenta gravemente alla sua integrità fisica". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus. "Martedì prossimo si celebrerà la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Una ferita profonda inferta dalla ricerca vergognosa di interessi economici senza rispetto per la persona umana. Tante ragazze che vediamo sulle strade che non sono libere ma schiave, picchiate se non portano soldi. Succede questo nelle nostre città, pensiamoci sul serio - prosegue il Santo Padre - Davanti a queste piaghe dell'umanità esprimo il mio dolore ed esorto quanti ne hanno la responsabilità ad agire in modo deciso per impedire sfruttamento e pratiche umilianti che affliggono donne e bambine". (Italpress)