Noleggio auto: boom di ricerche online per le soluzioni a lungo termine Tra i marchi più richiesti ci sono Fiat, Audi, Volkswagen e Peugeot

Il noleggio auto a lungo termine (NLT) si conferma il settore trainante del mercato automotive, con un rafforzamento di questa soluzione di mobilità soprattutto tra i privati. Secondo i dati riportati da Quattroruote, il comparto NLT ha chiuso il 2021 con un aumento delle immatricolazioni del 17,98%, con un incremento del 20,28% anche per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri.

Dalle rilevazioni di UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), emerge inoltre una crescita significativa del noleggio a lungo termine tra i privati, con una quota del 15,5% del totale dei contratti registrati nell’ultimo trimestre 2021.

Tra i marchi più richiesti ci sono Fiat, Audi, Volkswagen e Peugeot, con una preferenza per le motorizzazioni endotermiche diesel e benzina, sebbene le ibride plug-in arrivino al 9,6% dei veicoli noleggiati e le auto elettriche al 7,8%.

Tra i canali utilizzati per trovare informazioni e noleggiare la vettura aumenta il ricorso al web. Secondo i dati di Google Trends, nell’ultimo anno sono aumentate del 110% le ricerche online in merito alla convenienza del noleggio a lungo termine, con un incremento del 40% delle query legate al noleggio a lungo termine di auto elettriche, a dimostrazione dell’interesse crescente verso questa formula e la transizione verso la mobilità sostenibile.

Come trovare le migliori offerte online per il noleggio a lungo termine

Scegliere l’auto giusta da noleggiare non è semplice, soprattutto se si vuole trovare un’opzione conveniente e adatta alle proprie esigenze di mobilità.

Per orientarsi al meglio è possibile sfruttare le risorse della rete, per esempio utilizzando i servizi messi a disposizione dai portali comparatori. A questo proposito, un aiuto può arrivare passando in rassegna le offerte di noleggio auto a lungo termine su facile.it, dov’è possibile trovare le migliori proposte del momento, richiedendo anche un preventivo personalizzato e senza impegno.

Attraverso il web è possibile agevolare la ricerca dell’auto da noleggiare, selezionando tutti i requisiti del servizio di cui si ha bisogno per non perdere tempo. Ad esempio, è possibile visualizzare solo le offerte che propongono il canone con anticipo zero, i veicoli disponibili in pronta consegna, oppure restringere la ricerca a una fascia specifica per l’importo del canone mensile.

Inoltre, si possono selezionare solo auto che possono guidare i neopatentati, oppure filtrare le vetture per tipo di alimentazione, categoria di auto o marca. In questo modo è possibile scoprire in pochi istanti le citycar con cambio automatico da noleggiare, oppure i SUV elettrici con anticipo zero presenti nel mercato NLT. Per ogni modello di auto si possono leggere le informazioni dettagliate e la scheda tecnica, per analizzare con attenzione le specifiche del veicolo, la dotazione e i servizi inclusi nel canone. Molte aziende consentono di personalizzare il contratto a seconda delle proprie necessità, ad esempio stabilendo il chilometraggio compreso nel canone, la durata del noleggio e l’allestimento della vettura.

I vantaggi del noleggio a lungo termine per i privati

L’apprezzamento di molti privati per il noleggio di auto a lungo termine è dovuto ai numeri vantaggi garantiti da questa formula. Innanzitutto non bisogna preoccuparsi con la gestione del veicolo, in quanto adempimenti e costi come l’assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico della società di noleggio.

Anche la svalutazione commerciale della macchina non rappresenta un problema, poiché alla scadenza del contratto si può restituire l’auto ed evitare qualsiasi rischio in tal senso.

Il canone di noleggio tutto incluso offre un altro beneficio importante, per pianificare meglio la spesa per la mobilità e pagare soltanto i costi delle ricariche o del rifornimento, senza brutte sorprese o spese improvvise da sostenere.

Allo stesso tempo, si possono trovare tantissime offerte e promozioni vantaggiose, con un vasto assortimento di modelli per ogni esigenza, dalle berline compatte alle station wagon per la famiglia e i lunghi viaggi in auto, con soluzioni adatte a qualsiasi finalità e budget mensile.

Il noleggio a lungo termine è un’opzione ideale specialmente per il passaggio alla mobilità green, per superare la barriera rappresentata dal prezzo d’acquisto elevato delle auto elettriche e ibride plug-in.

Gestendo l’intero processo online si possono risparmiare tempo e soldi, per trovare rapidamente la vettura più adeguata da noleggiare e scoprire le offerte con un canone mensile conveniente, per non lasciarsi sfuggire le soluzioni di noleggio più vantaggiose per le proprie necessità di mobilità.