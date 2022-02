Gas metano alle stelle: come risparmiare in bolletta Alcuni consigli per abbattere i costi in bolletta e risparmiare sul gas

Il prezzo del gas metano è salito notevolmente in questi ultimi mesi e non si tratta certo di un segreto: ormai tutte le famiglie italiane hanno notato gli aumenti delle tariffe in bolletta e si chiedono come risparmiare il più possibile. La situazione sta infatti diventando insostenibile, anche perché i prezzi alle stelle del gas vanno ad aggiungersi a quelli della luce, che di certo non sono da meno e anzi, sono aumentati ancora di più.

Vediamo allora insieme alcuni consigli per abbattere i costi in bolletta e risparmiare sul gas nel 2022.

# Cambiare fornitore di gas metano

Se la bolletta è diventata eccessivamente salata, conviene senza dubbio passare ad un nuovo fornitore di gas metano e questo vale anche per quanto riguarda l’energia elettrica. Al giorno d’oggi infatti si è liberi di cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza dover sostenere alcuna penale o spesa extra. Vale dunque la pena passare ad un’altra società, che sia in grado di offrire delle tariffe più vantaggiose ed economiche.

# Confrontare le migliori offerte online

Come trovare però il fornitore più conveniente? La cosa più semplice da fare è confrontare le migliori offerte gas utilizzando un comparatore online come Segugio.it. Il servizio è completamente gratuito e permette di avere una panoramica completa delle tariffe di tutte le migliori compagnie presenti in Italia, impostando le proprie preferenze e personalizzando dunque il preventivo. Bisogna infatti ricordare che non esiste un’offerta che si possa considerare in assoluto migliore delle altre. Tutto dipende dal proprio consumo medio annuo, dalla composizione del nucleo familiare e via dicendo. È dunque importante personalizzare il preventivo in modo da poter trovare l’opzione più vantaggiosa per le proprie esigenze.

# Abbandonare il regime tutelato e passare al mercato libero

Abbandonare il regime tutelato conviene ancora, nonostante il risparmio medio che si può ottenere passando al Mercato Libero si sia ridotto del 9% in quest’ultimo periodo. Rispetto all’anno scorso dunque i costi in bolletta si riescono ad abbattere in misura inferiore, ma ciò non significa certo che rimanere nel regime tutelato sia conveniente, anzi. Non è certo un caso se tra i clienti domestici, come evidenziano le ultime rilevazioni di ARERA, il 62% ha scelto di aderire al Mercato Libero per il settore gas. D’altronde, bisogna considerare che abbandonare oggi il regime di maggior tutela significa poter beneficiare di un risparmio medio di 75 euro l’anno, che non sono certo pochi.

# Gestire i consumi con maggior attenzione

Se cambiare il fornitore di gas metano è senza dubbio il primo passo da compiere per evitare costi eccessivi in bolletta, non bisogna dimenticare che anche una gestione attenta dei consumi può fare la differenza. È dunque importante evitare di sprecare acqua calda mettendo in atto alcune semplici accortezze come aprire il lavandino solo quando effettivamente necessario, evitare di passare ore sotto la doccia e preferire quest’ultima alla vasca. Il consumo di acqua calda per fare un bagno infatti è notevolmente superiore, soprattutto se si ha una gestione attenta di questa risorsa e si evitano gli sprechi.