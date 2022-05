Integratori per capelli: guida alla scelta per tipologia di capello Come scegliere l’integratore in base al capello

Gli integratori per capelli sono una soluzione utile anche per proteggere la chioma dal sole. Per scegliere i migliori integratori per capelli si deve conoscere prima la tipologia del capello, altrimenti è quasi impossibile trovare la soluzione più adatta.

In più, la cura dei capelli si ottiene con più attenzione, anche in modi diversi. Infatti, molte persone pensano che per la cura dei capelli bastino i prodotti di bellezza. Invece, i capelli non sono altro che la manifestazione dello stato di salute di una persona.

Per questo può essere utile avere anche l’aiuto complementare di un integratore. Come funziona e quali sono le dosi consigliate?

Integratori per capelli, dosi e modalità di assunzione

Prima di capire le dosi consigliate, è bene chiarire che ogni integratore è diverso dall’altro, perché ha una composizione diversa. Di conseguenza, anche le modalità di assunzione sono diverse. In generale, si può distinguere tra tre modalità:

- pastiglie;

- gocce;

- in soluzione.

Le pastiglie, si assumono o mezz’ora prima o dopo un’ora dal pasto.

Le gocce si invece applicano direttamente sulla lingua, preferibilmente al mattino, prima di colazione. Infine, gli integratori in soluzione vanno disciolti in un bicchiere d’acqua e possono essere sia in gocce che in bustina.

Queste sono delle informazioni generali, ma per sapere le effettive modalità di assunzione è importante verificare la scheda tecnica dell’integratore prima dell’acquisto e controllare quanto riportato in confezione dopo.

In più, prima di scegliere qualsiasi integratore - non solo gli integratori per capelli - è fondamentale sapere in anticipo se questo può incidere sulla terapia farmacologica che si sta seguendo. Questo può dirlo solo il medico di famiglia. Se si assumono farmaci, quindi, è bene chiedere prima di ordinare.

Infine, in generale, gli integratori anticaduta non sono consigliati in caso di gravidanza e di allattamento. Anche qui è importante verificare la scheda tecnica per avere la certezza in merito sul singolo integratore.

Gli integratori sono utili per proteggere dal sole?

Gli integratori per la cura dei capelli sono utili per prevenire i danni del sole ai capelli e per curare quando questi danni sono già evidenti. In realtà, questi prodotti hanno un’efficacia maggiore in ottica preventiva.

Il segreto del loro successo è che offrono al capello le sostanze nutritive necessarie per affrontare il calore. Così il capello aumenta la sua resistenza e si ripara più in fretta dopo aver subìto i danni del sole.

Quando vengono usati per curare un danno, non bastano da soli, ma aumentano l’efficacia di eventuali trattamenti che si stanno già mettendo in atto per salvare i capelli.

Come scegliere l’integratore in base al capello

Con le idee chiare, è ora di dare qualche consiglio per scegliere l’integratore giusto in base alla tipologia di capello!

Capelli grassi

I capelli grassi tendono a creare una difesa attraverso il sebo. Purtroppo, il sebo in eccesso causa prurito e irritazione, soprattutto quando la temperatura aumenta. L’integratore va a impedire l’eccesso di sebo e a migliorare la resistenza al caldo, proteggendo così dal sole.

Capelli secchi

I capelli secchi tendono a sfibrarsi e a perdere l’idratazione quando vengono colpiti dai raggi solari. Per questo, è importante avere un integratore che apporti idratazione, fibre e vitamine (soprattutto la E), che aiutano a recuperare l’idratazione persa e a renderli più luminosi.

Capelli ricci

I capelli ricci difficilmente perdono la forma, ma possono diventare crespi e difficili da districare per via della salsedine. Per questo, un integratore efficace rende i capelli ricci più elastici e più semplici da trattare anche con la piastra.

Colorati

La chioma che ha subìto una tinta ha già passato un attacco dal punto di vista chimico. Per questo, i capelli colorati soffrono spesso i danni dovuti ai continui trattamenti. In più, devono combattere con shampoo e balsamo, necessari però a mantenere il colore vivo e intenso. Caldo, smog, salsedine e cloro vanificano questi sforzi, rendendo il colore spento e opaco.

L’integratore può essere così una scelta utile per far sì che i capelli si riprendano più in fretta, con tutto quello che serve per riuscirci!

Prendersi cura dei capelli anche con integratori ad hoc è un modo per evitare di avere una caduta della chioma tale da obbligare a interventi drastici. Quando si sceglie un integratore, però, è importante rivolgersi sempre a una farmacia o a un presidio di salute.

Infatti, nel mondo ci sono tantissimi tipi di integratori diversi, ma la legge italiana è all’avanguardia nei controlli e offre presidi in grado di offrire consigli e schede tecniche per ottenere prodotti davvero sicuri anche per il benessere dei capelli.