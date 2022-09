Su CeramicStore.eu, i grandi brand dell’arredo bagno con sconti fino al 70% CeramicStore.eu è presente tra “Le Stelle dell’e-commerce 2022”

Dai piatti doccia ai rubinetti, passando per lavabi da bagno e accessori. Scegliendo CeramicStore.eu è facile selezionare il prodotto ideale all’interno di una proposta di oltre 15.000 articoli, quasi totalmente Made in Italy. Sono contraddistinti da un design moderno e funzionalità, così da arredare da zero o rinnovare l’allestimento del bagno. A rendere competitiva la proposta concorrono le spedizioni rapide e il qualificato servizio di customer care.

La selezione degli articoli in cui si struttura la proposta del portale è stata sviluppata mettendo al primo posto la qualità. Il merito è del contributo dei marchi leader del settore, come Gedy, Ideal Standard, Geberit, Catalano, Geelli, Bossini, Ares e Azzurra Ceramica, solo per ricordarne alcuni.

Il cliente può contare, in ogni momento, su una consulenza altamente qualificata, in grado di fornire una risposta puntuale a qualunque richiesta. Il team del customer care è raggiungibile tramite numero di telefono, e-mail, chat online o WhatsApp.

Per ciò che riguarda i prodotti, nello spazio di qualche istante si possono acquistare box doccia, piatti doccia, specchi ingranditori, rubinetteria, sanitari sospesi, lavabi da incasso e centinaia di accessori. Sono accompagnati da diverse promozioni e sconti vantaggiosi. Fiore all’occhiello dell’offerta è la sezione dedicata ai termoarredo da bagno e ai radiatori decorativi di design.

Un importante riscontro sul piano della qualità giunge dalle più autorevoli indagini di mercato. CeramicStore.eu, infatti, è presente tra “Le Stelle dell’e-commerce 2022”, classifica redatta da Corriere della Sera e Statista e “I migliori e-commerce d’Italia 2022/23”, stilata da ITQF con il media partner La Repubblica.

La validità della shopping experience è testimoniata anche dalle oltre 2.200 valutazioni dei clienti presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate.

Per portare a termine le consegne, l’azienda si affida a corrieri specializzati e attivi sul panorama nazionale, quali GLS, Bartolini, Susa Trasporti e Fercam. A seconda della tipologia di merce viene realizzato un packaging ad hoc, per scongiurare spiacevoli imprevisti.

Ad ogni modo, in caso di un acquisto errato o di oggetti danneggiati è prevista l’opportunità di richiedere il reso. Per gli articoli con l’apposito bollino 60+ fino a 60 giorni dalla ricezione. In caso contrario, entro 14 giorni.

Concludono la permanenza sull’e-commerce diverse modalità di transazione. Sono accomunate da una prerogativa essenziale: la sicurezza. L’utente può scegliere fra carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali, grazie a Soisy e Scalapay.

