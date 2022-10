Come approfittare della qualità nell’abbigliamento da lavoro online? I vantaggi di scegliere Latuta

Quando si tratta di dare una risposta alle esigenze espresse da professionisti e imprese nell’ambito dell’abbigliamento, è fondamentale selezionare con attenzione quelle offerte che permettono l’ottimizzazione dei tempi, fornendo un’elevata qualità costruttiva. È interpretando questo binomio che è stata composta la proposta di Latuta, la piattaforma digitale dell’abbigliamento da lavoro che consente di usufruire della comodità dell’online e della preparazione professionale costruita in tre generazioni.

Latuta ha composto una proposta concepita per tutti i maggiori settori produttivi, tra cui Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico.

Il catalogo è organizzato in abbigliamento, calzature, copricapo e accessori. E ciò riguarda ogni settore professionale trattato. L’obiettivo è infatti vestire professionisti e imprese dalla testa ai piedi, puntando su semplicità e immediatezza dell’offerta, sempre più ampia e articolata.

Ogni settore professionale trattato è individuabile fin dal primo accesso all’eCommerce, e dispone di un catalogo dedicato: ordine e semplicità al servizio delle aziende.

Si tratta di una selezione di articoli di cui fanno parte i brand più autorevoli nel campo dell’abbigliamento da lavoro. Qualche esempio? Giblor's, Creyconfe, Egochef, Isacco, Payper, Pukka, Rossini, U-Power. I prodotti possono essere personalizzati, tra ricami e serigrafie, e non è previsto un ordine minimo. Soluzioni che spaziano dalle scarpe per cameriere alle divise reception, passando per grembiuli e giacca cameriere sala.

Professionisti e aziende che si rivolgono a Latuta possono contare su procedure d’acquisto incentrate sulla massima immediatezza, con l’opportunità di richiedere preventivi personalizzati attraverso vari canali di contatto (inclusa chat online).

Sono applicati sconti quantità su taglie e colori, anche assortiti. Un aspetto che accresce la competitività di una proposta cui corrispondono oltre 25.000 ordini all’anno.

Nell’ambito dei clienti che hanno scelto i vantaggi di questa esperienza d’acquisto troviamo Lavazza, FCA, Caffè Malabar e Guido Gobino, solo per citarne alcuni.

Gli sconti per quantità su taglie e colori assortiti possono essere consultati online in tempo reale. Aumentando o diminuendo le quantità di un prodotto viene aggiornato il prezzo unitario effettivo: al crescere dei quantitativi, ovviamente, aumenta il risparmio. In ogni caso, non sono applicati quantitativi minimi sull’ordine. Per approfittare degli sconti quantità è sufficiente selezionare anche solo due prodotti.

Una particolare menzione va fatta all'offerta per il settore Horeca, disponendo di un catalogo differenziato per personale di cucina, personale di sala e personale hotellerie (anche in questo caso ben differenziati e disposti all'interno del listino prodotti).

Dal mercato di Porta Palazzo al web, l’evoluzione che arriva a Latuta

Lo store digitale https://latuta.com/ è il punto d’arrivo di un percorso aziendale inaugurato nel 1933, sotto l'insegna Casa della Tuta, realtà divenuta sinonimo di abbigliamento da lavoro a Torino e provincia.

L’arrivo della terza generazione nel business di famiglia coincide con il lancio del progetto online Latuta, a cui si affianca il negozio di 500 mq che si affaccia con ben 12 vetrine su una delle più belle gallerie urbane torinesi.