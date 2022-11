Tiktok Awards: news e insights della prima edizione La prima edizione europea dei TikTok Awards

TikTok ha avuto un enorme successo, con miliardi di visualizzazioni e milioni di utenti. Si tratta infatti di una piattaforma video particolarmente versatile, che può offrire una chance ad ogni content creator, in tantissimi settori differenti. I TikTok awards, poi, sono un evento che celebra la creatività e il successo dei migliori utenti e delle campagne pubblicitarie più creative. Si tratta dunque di un argomento che merita di essere approfondito.

Com'è andata la prima edizione dei TikTok Awards?

La prima edizione europea dei TikTok Awards ha subito dimostrato un concetto: la creatività e la capacità di sfruttare le doti di questa piattaforma non mancano, anzi. Si tratta di un evento che ha sancito un fatto: oggi i maggiori brand europei sono riusciti a cogliere appieno lo spirito di questo social media, sfruttando le sue doti per riuscire a creare dei contenuti creativi ed efficaci a livello promozionale. Non è infatti più un caso l’enorme crescita che il social network continua ad avere in questo periodo, tanto da essere in grado di trasformarsi nel tempo in un qualcosa di più grande, come un motore di ricerca.

Non c'è dubbio sul fatto che i TikTok Awards siano un’opportunità per vedere come alcuni dei marchi più importanti in Europa utilizzano la piattaforma, e per studiare le loro strategie. È anche un modo eccellente per capire il potenziale di questo social media, e per verificare come può essere utilizzato per creare campagne pubblicitarie di livello elevato. D'altronde, come dichiarato da diversi esperti, oramai TikTok è diventato un canale fondamentale nel marketing mix di moltissime imprese, e in futuro questo suo ruolo non farà altro che crescere.

L'importanza di TikTok per la visibilità aziendale

Negli ultimi mesi abbiamo visto come TikTok sia stato utilizzato da alcuni dei marchi più importanti del mondo per migliorare la propria visibilità. La piattaforma offre una serie di funzionalità molto interessanti, che possono essere sfruttate dai brand per creare contenuti coinvolgenti e originali. Inoltre, si parla di un canale digitale che presenta dei costi tutto sommato contenuti, se si mettono a confronto con gli altri. In fondo basta munirsi di una qualsiasi opzione di internet per il business fornita dai principali operatori del settore e di un account sulla piattaforma, per poter iniziare a costruire la propria presenza su TikTok.

Occorre ovviamente rivolgersi poi ad un social media manager che abbia dimestichezza con lo strumento, e una grande esperienza come content creator, per poter ambire alla realizzazione di una campagna pubblicitaria di successo. Non a caso, oggi si parla sempre più spesso di TikTok marketing: una branca della promozione online che viene oramai separata dal classico SMM (socia media marketing). Il tutto per via delle caratteristiche uniche e "rapide" di questa piattaforma, che vede più di 8 milioni di utenti italiani iscritti, con una fascia di pubblico che oggi coinvolge sia i giovanissimi, sia in meno giovani.