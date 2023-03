IVA e commercio elettronico Scopriamo tutto sulla tassazione per e-commerce e per i liberi professionisti

Il commercio elettronico è uno degli strumenti migliori che esistano, sia per gli acquirenti, che trovano molto più facile acquistare un articolo, sia per il venditore, che si libera dalla necessità di aprire un negozio fisico, assumendo in molti casi dei dipendenti e ottenendo in generale una portata ancora maggiore rispetto a un negozio tradizionale.

Ma sapevate che il commercio elettronico deve anche?

La base di tutta la procedura è il codice ATECO che dobbiamo scegliere per la nostra attività di gestori di e-commerce italiani:

Se oggi acquistate e vendete prodotti online, dovete rispettare le seguenti linee guida Ateco:

47/91/10 - Commercio al dettaglio di beni di qualsiasi tipo su Internet.

Vendite via Internet

In questo caso, dovete essere iscritti alla Camera di Commercio e al sistema dei commercianti INPS.

Che cos'è il regime Forfettario?

Il regime Forfettario è una formula fiscale che permette di ottenere la Partita IVA (come il NIF spagnolo) con diversi importanti vantaggi e semplificazioni, per cui è la formula da noi consigliata se vi affacciate sul mercato italiano come liberi professionisti.

Naturalmente, non tutti possono beneficiare di questo sistema, per non dire che non tutti lo trovano il migliore.

La legislazione italiana è molto complessa e vi consigliamo sicuramente di chiedere una consulenza per spiegare i vostri obiettivi e strumenti prima di impegnarvi in questo sistema fiscale.

Chi può beneficiare del regime Forfettario?

Tutte le persone fisiche, senza personalità giuridica, il cui fatturato non superi i 65.000 euro all'anno (in proporzione all'inizio dell'attività).

I cittadini residenti nell'UE che realizzano almeno il 75% del loro reddito in Italia. Cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia il cui reddito è pari ad almeno il 75% del reddito italiano.

Coloro che non hanno emesso fattura per un reddito d'impresa superiore a 65.000 euro nell'anno precedente.

L'aliquota fiscale per questo tipo di regime è del 15%, molto più bassa della normale aliquota fiscale sulle società del 24%, ma è anche del 5% per i primi 5 anni.

Ad esempio, se siete spagnoli, potete aprire la vostra Partita IVA (registrarvi come lavoratori autonomi) e utilizzare questo regime speciale se vivete in Italia e dichiarate almeno il 75% del vostro reddito IVA in Italia.

Se parliamo di fatturazione, non significa che il cliente debba essere in Italia. In caso contrario, è possibile fatturare in Italia in quanto la sede principale si trova lì.

Il gestore di un'azienda di e-commerce in Italia ha un tasso di redditività del 40%.

Se quest'anno avesse fatturato ai suoi clienti 50.000 euro, questa sarebbe la sua simulazione fiscale:

L'aliquota è di 50.000 euro

Reddito imponibile: 50.000 euro * 40% = 20.000 euro

Imposta sul profitto 20.000 EUR * 5% = 1.000 EUR

Ricordate che dal quinto anno l'aliquota fiscale sarà del 15%.

I contributi previdenziali in Italia dipenderanno dal tipo di attività svolta con Partita IVA.

È importante ricordare che le fasce di reddito superiori a 102.543 euro non sono tassate, ed è anche importante analizzare al momento dell'apertura della Partita IVA (registrandosi come lavoratore autonomo) se è possibile richiedere i contributi fissi e variabili alla fine di febbraio di ogni hanno ridotti del 35%, il che sarà importante se li si richiede al momento del calcolo della pensione.

Lavoratore autonomo

I contributi per l'assicurazione sul lavoro classificati come lavoratori autonomi sono tassati al 25,98% del reddito imponibile. Se l'affitto è pari a 0 euro, non dovete pagare nulla.

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'albo (come geometri, avvocati, medici, psicologi, ecc.) che devono rispettare i loro gruppi professionali, le normative vigenti e una certa percentuale del loro settore.

Pagano un importo fisso indipendentemente dal reddito da lavoro e un interesse aggiuntivo se viene superata una certa quota di reddito.

I gestori di e-commerce sono inclusi in questo modello. Nello specifico, i contributi previdenziali sono:

Contributo fisso di 3.850 euro per redditi compresi tra 0 e 15.953 euro.

Se il reddito supera i 15.939 euro, l'eccedenza sarà moltiplicata per il 24,09% per calcolare il contributo.

Maternità IVA parziale per i lavoratori autonomi

Le regole dell'indennità di maternità si applicano a tutte le partite IVA, quindi si ha diritto all'indennità di maternità anche se si esercita un'attività con partita IVA utilizzando il regime forfettario.

Hanno diritto all'indennità di maternità per 5 mesi (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), come qualsiasi dipendente pubblico.

Una differenza importante per chi ha una partita IVA è solo il marchio di maternità, cioè si può continuare l'attività professionale anche durante il congedo di maternità, se lo si ritiene opportuno.

È interessante anche il fatto che i diritti saranno riconosciuti anche in caso di adozione.

Non è necessario aprire conti bancari separati per le vostre attività.

Non è necessario attenersi al sistema di fatturazione elettronica, si può emettere una fattura manualmente con un gettone di 2 euro.

Non avete diritto al rimborso o alla dichiarazione dell'IVA, in quanto tutto ciò che è controllato dal fattore di attività si spiega da sé.

Se lavorate con aziende europee, ricordatevi di presentare dichiarazioni trimestrali o annuali all'INSTRASTAT, a seconda del volume e delle vostre attività.

Aliquota IVA standard

L'aliquota IVA ordinaria in Italia per il 2023 è del 22%. Aliquota IVA ridotta 10%

Alcuni beni e servizi possono essere soggetti all'aliquota IVA ridotta, tra cui la fornitura di energia elettrica per determinati scopi e i medicinali. 5%

Alcuni beni e servizi possono beneficiare di sconti speciali, tra cui prodotti per l'infanzia e prodotti per l'igiene femminile. 4%

Alcuni prodotti e servizi, tra cui alimenti, bevande e prodotti agricoli, possono essere soggetti ad aliquote IVA ridotte.

Imposte ridotte 10%.

L'IVA può essere detratta dalla fattura ricevuta se i beni o i servizi sono utilizzati per prestazioni imponibili in Italia. Esempi:

IVA pagata in dogana con numero EORI;

IVA pagata a fornitori italiani. Vedere una panoramica delle aliquote IVA dell'UE.

Valore soglia

A partire dal 1° luglio 2021, la soglia delle vendite a distanza è stata cancellata e sostituita da una soglia unica di 10.000 euro per tutti gli Stati membri dell'UE.

In altre parole, le imprese con un fatturato annuo imponibile alla frontiera superiore a 10.000 euro devono applicare l'aliquota IVA del Paese di residenza del cliente.

Procedura di registrazione

Quando un'azienda deve registrarsi, il proprietario deve compilare e inviare il modulo di registrazione IVA insieme ai seguenti documenti:

Certificato di registrazione dell'azienda;

Registro delle imprese o estratto del registro delle imprese;

Certificato IVA;

Politica aziendale;

È necessaria una procura se l'azienda nomina un agente fiscale o un rappresentante finanziario locale.

I numeri di partita IVA intra-UE devono essere ottenuti con una richiesta separata.

Rappresentante fiscale

I soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale per espletare tutte le formalità relative alla registrazione e all'iscrizione dell'IVA.

Tenuta dei registri

L'Italia ha regole severe per quanto riguarda la forma e il formato dei registri IVA che devono essere tenuti da una società o dal suo rappresentante fiscale.

Il registro deve essere tenuto dal contribuente o dalla persona responsabile del suo conto e notificato all'autorità fiscale competente.

Le fatture cartacee e gli altri documenti fiscali presentati su carta, compreso il materiale contabile, non possono essere conservati all'estero. In questi casi, i libri IVA e altri documenti pertinenti (ad esempio, fatture e documenti di spedizione) devono essere presentati su richiesta alle autorità fiscali.

Il periodo di conservazione degli archivi è di dieci anni.

Elenco delle vendite

L'Elenco europeo delle vendite (ESL) deve essere compilato e presentato mensilmente. Se i pagamenti sono inferiori a 50.000 dollari, è possibile presentare dichiarazioni trimestrali (è necessaria l'approvazione fiscale). Le relazioni devono essere presentate entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Data di pagamento dell'IVA

I pagamenti regolari dell'IVA devono essere effettuati mensilmente o trimestralmente.

L'IVA imponibile deve essere pagata entro il 16° giorno del mese successivo al periodo o entro il 16° giorno del mese successivo al trimestre.

I piani trimestrali sono soggetti a interessi.

Dichiarazioni IVA

I contribuenti devono inviare la dichiarazione dei redditi a L'Agenzia delle entrate in formato elettronico. La piattaforma LOVAT supporta l'invio digitale.

Il periodo d'imposta è un trimestre.

Le dichiarazioni IVA trimestrali devono essere presentate elettronicamente entro il 16° giorno del mese successivo al trimestre.

La dichiarazione IVA annuale deve essere compilata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le imprese possono tenere sotto controllo le scadenze anche sul portale Lovat.

In termini generali, lavorare come libero professionista e in più nell'ambito del commercio elettronico è considerato come qualsiasi altro tipo di impresa, quindi allo stesso modo si applicano le rispettive imposte sul valore aggiunto, anche se è vero e notevole che nel caso dei liberi professionisti prevedono un periodo di margine fiscale un po' più basso, in modo che l'impresa che possiedono possa essere stabilita un po' più per.

Questo articolo è stato scritto con l'obiettivo di fornire istruzioni sulla tassazione per l'e-commerce e i liberi professionisti. Se avete dei dubbi, vi consigliamo di consultare un esperto.