Come assaporare l’autenticità delle specialità siciliane? Grazie a Sicily Addict La prima rosticceria e pasticceria digitale della Sicilia

Dove acquistare le specialità più gustose e allettanti della tradizione enogastronomica siciliana? Sicily Addict (www.sicilyaddict.it) è la prima rosticceria e pasticceria digitale della Sicilia, che mette a disposizione del proprio pubblico un’ampia proposta, in cui figurano oltre 300 alternative. Dagli arancini alle creme spalmabili, tutti i prodotti sono realizzati con materie prime locali, seguendo metodi artigianali.

Passando in rassegna la proposta del negozio digitale, si possono scoprire numerose opzioni, da gustare comodamente a casa propria. Le spedizioni, infatti, avvengono entro 48/72 ore e in caso di ordini superiori a 59,90 euro diventano gratuite. Naturalmente, per far sì che i prodotti mantengano le loro prerogative uniche, vengono usati imballi a temperatura controllata.

Con un click sulla sezione "Rosticceria Siciliana" s’incontrano moltissimi arancini, croccanti fuori e cremosi all’interno, pronti per essere comodamente fritti a casa. Tra le alternative principali, possiamo ricordare Arancini alla Norma, Arancini al Burro e Prosciutto cotto e Arancini Limoncello.

Disponibili, inoltre, squisite varianti della pasticceria siciliana, che includono cannoli, biscotti Nzuddi, cassata e pasta di mandorle, nonché formaggi, salumi, pasta, farine, condimenti, conserve, olio, vini, liquori, distillati e molto altro ancora.

Non solo. È possibile acquistare anche le Sicilybox, apprezzate selezioni enogastronomiche ideali come idea regalo per sorprendere il destinatario. Alcuni esempi? Sicilybox WELCOMEKIT (5 Kit Cannoli Experience e 4 Arancini), Sicilybox Formaggi dei Nebrodi (Pecorino primo sale, Provola Fresca, Canestrato e Ricotta Salata) o Sicilybox SAPURI DI SICILIA (5 Kit Cannoli con sac a poche con ricotta 100% di pecora e 4 Arancini al Ragù di Suino nero dei Nebrodi).

Un preparato servizio di assistenza, raggiungibile tramite WhatsApp, e-mail e numero di telefono, è sempre pronto a fornire indicazioni preziose all’utente e ad affiancarlo durante la fase di selezione. A ciò si uniscono modalità di transazione sicure e trasparenti, come PayPal, carta di credito/debito, contrassegno e bonifico bancario.

Non soltanto ai clienti privati. Sicily Addict si rivolge anche al mercato B2B, permettendo a pasticcerie e rosticcerie di diventare rivenditori ufficiali. L’azienda, in più, è dotata di due cloud kitchen, situate a Milano e Firenze, che consentono di gustare le eccellenze enogastronomiche siciliane con la praticità della consegna a domicilio.

Una conferma delle prerogative uniche garantite dalla proposta dell’e-commerce? Giunge dalle migliaia di feedback verificati da Trustpilot, che registrano un'eccellente media di punteggio di 4,5/5.

