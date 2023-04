Wezzì, l’e-commerce italiano con capi d’abbigliamento e accessori Per distinguersi in ogni occasione

Espressione di un’azienda familiare che vanta oltre 70 anni di esperienza in ambito fashion, Wezzì (www.wezzi.it) è il negozio digitale che permette di creare, in pochissimi click, l’outfit perfetto per qualunque occasione. In catalogo figurano migliaia di alternative dedicate all’intera famiglia: capi d’abbigliamento, calzature e accessori espressione dei top brand del settore, come Sun 68, Patrizia Pepe e Valentino Bags.

La proposta dell’e-commerce è ideata per rispondere alle necessità di donne, uomini e perfino dei più piccoli. Comprende più di 10.000 opzioni, selezionate tra i marchi più autorevoli del mercato. Possiamo citare, tra gli altri, Calvin Klein, Nero Giardini, Marella, Gattinoni, Guess, Liu Jo, MaxMara e Manila Grace. La pagina dedicata alle calzature interpreta diverse concezioni di stile, dai sandali Albano alle Sun68 scarpe uomo.

In qualche istante, dunque, è semplice individuare molteplici soluzioni, che permettono di creare raffinati outfit da cerimonia ma anche abbinamenti più informali, dedicati a qualsiasi occasione quotidiana. La cura verso la selezione dell’offerta porta a presentare più di 4.000 prodotti di nuova collezione in ogni stagione.

Il negozio digitale, attivo dal 2015, rappresenta molto più di un tradizionale e-commerce. È, infatti, uno store di moda fatto di pixel e di persone, con un’enorme conoscenza dell’ambito fashion.

Wezzì è il risultato di un’impresa familiare di successo, giunta ormai alla terza generazione. Conta quattro punti vendita, per un totale di oltre 3.000 mq espositivi. Caratteristiche che lo rendono un autentico punto di riferimento nell’ambito della moda di elevata qualità in territorio salentino. Del resto, è proprio grazie alla profonda esperienza affinata sul campo che offre una shopping experience completa e piacevole.

L’e-shop, poi, rappresenta un vero Personal Shopper digitale, che permette al cliente di trovare il look ideale per ogni occasione e in linea con le sue esigenze, grazie ad una guida attenta nelle scelte d’acquisto. Un perfetto equilibrio tra evoluzione tecnologica e naturale approccio alla consulenza personalizzata.

Ad impreziosire la permanenza online ci pensano ulteriori vantaggi. È attivo un qualificato servizio di assistenza multi-canale, raggiungibile dal lunedì al venerdì (tra le 10:00 e le 18:00), sempre pronto a fornire consigli e suggerimenti preziosi.

Le spedizioni diventano gratuite per ordini di oltre 99,90 euro e sono effettuate da corrieri affidabili. Le modalità di pagamento previste sono totalmente sicure (PayPal, carta di credito, bonifico bancario e contrassegno); è attivo anche il servizio di pagamento rateale e, infine, è garantito il reso, entro 30 giorni.