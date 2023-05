Migliori profumi da donna 2023: TOP 5 più venduti Leggendo questa classifica, si può fare un’idea sulle fragranze che vanno di moda

Sei mai passato accanto a una donna per strada e hai sentito una fragranza incredibilmente attraente? Questo è sicuramente un profumo scelto alla perfezione. Indossare una fragranza che ci fa sentire bene con noi stessi è il miglior vantaggio. Per cui investire in un profumo di qualità, si scopre che potrebbe anche dare un po' di energia positiva anche alla nostra vita.

L'olfatto è il senso più strettamente legato alle nostre emozioni. Quindi il nostro profumo ha un effetto psicologico davvero forte e duraturo sulle persone con cui entriamo in contatto. Ancora più importante, il profumo che indossiamo ha un effetto molto significativo sui nostri pensieri ed emozioni, che a sua volta influenza ogni aspetto della nostra vita.

Sul mercato c’è un'ampia scelta di fragranze da scegliere in base alle proprie esigenze. Per facilitare la scelta, abbiamo chiesto ai gestori del più grande negozio online di prodotti di bellezza e profumeria - makeup.it, con piattaforme presenti in 26 paesi, di fornirci una una classifica dei più venduti profumi donna dall'inizio del 2023 fino ad oggi. Leggendo questa classifica, si può fare un’idea sulle fragranze che vanno di moda.

1. Libre di Yves Saint Laurent

Questo profumo famoso del marchio Yves Saint Laurent makeup.it/brand/23877, nonostante sia stato lanciato sul mercato nel 2019, ha “conquistato” velocemente molte donne. Libre in francese significa libertà, che viene emanata da tutti gli aromi che compongono questa sensuale fragranza. È dedicata alle donne forti che mettono il senso di libertà al primo posto delle loro priorità e dei loro valori. Proprio come il marchio Yves Saint Laurent. L'ispirazione che accompagna la fragranza si riflette anche nel flacone stesso. Il lusso spettacolare si esprime in linee decise, il logo distintivo avvolto intorno al vetro e decorazioni dorate sul cappuccio nero dalla forma asimmetrica.

Definito dalla lavanda provenzale, mandarino, ribes nero e petitgrain, il profumo si rivela inizialmente fresco. Poi l'intreccio di note di fiore d'arancio e gelsomino, "addolciscono" l'inizio rinfrescante. La scia finale completa la fragranza con la combinazione di note di vaniglia del Madagascar, legno di cedro, muschio e ambra grigia.

2. La Vie Est Belle di Lancôme

La composizione fruttata-floreale intrecciata da incantevoli note gourmand è uno tra i profumi donna migliori che si posa in modo perfetto su personalità che apprezzano la libertà e l'indipendenza nel prendere le proprie decisioni. L'esclusiva combinazione di singole note è stata creata con l'idea di riflettere l'aroma della felicità e della bellezza della vita. La fragranza è perfetta per completare look quotidiani, sottolineando l'innato ottimismo e la fiducia in sé stesse delle donne che la indossano. È consigliata soprattutto per le giornate autunnali e invernali più fredde, quando si sviluppa magnificamente e delicatamente, lasciando anche una scia seducente. Allo stesso tempo, è caratterizzata da una durata e un'intensità eccezionali.

L'inizio della composizione è dolce grazie alle note aromatiche di ribes nero e dolce pera. L'intreccio floreale di cipriato iris, sensuale gelsomino Sambac e l'aroma rinfrescante dei fiori d'Arancio, diluiscono armoniosamente l'inizio della fragranza, conferendo raffinatezza. Le note di patchouli indonesiano e vaniglia, oltre a deliziosi toni gourmand di pralina e fava tonka completano alla perfezione l'intera composizione.

3. Calvin Klein Euphoria

È una fragranza senza tempo di Calvin Klein. Secondo la definizione, l'euforia è uno stato in cui proviamo un ottimo umore e un'eccitazione gioiosa. Per alcuni, il modo migliore è innamorarsi, per altri provare tutti i tipi di piaceri, per altri raggiungere i propri obiettivi. Quante persone nel mondo, tanti modi per entrare in uno stato di inebriante euforia. Una cosa è certa: tutti ne hanno bisogno nella vita, per questo motivo il marchio Calvin Klein offre alle tutte le donne di sperimentarla attraverso la fragranza Euphoria! È una fragranza apprezzata per la sua intensità, sensualità e profondità. È senza dubbio una dei profumi donna migliori a cui vale la pena prestare attenzione. Inebriante, intensa e rinfrescante allo stesso tempo, è perfetta da completare outfit quotidiani. Si rivela meglio nelle mezze stagioni.

Si rivela con note di melograno, cachi e accordo verde, completate dagli aromi di orchidea nera, loto e champaca. La scia finale avvolge a lungo con note di mogano, ambra, violetta nera e panna montata, che conferisce profondità all'intera composizione.

4. Chloe Eau de Parfum di Chloé

Una fresca fragranza floreale, moderna e senza tempo dal carattere elegante, affascinante e romantico. È uno dei più femminili della classifica dei profumi donna 2023. Sensuale, discreto e delicato, ma accattivante, la fragranza è racchiusa in un flacone delicatamente pieghettato decorato con un nastro annodato a mano. La fragranza Chloé è un'espressione di fiducia in sé stessi, creatività e individualismo. Metterà perfettamente in risalto il senso di libertà e di eleganza naturale e innata. La fragranza dal carattere leggero e seducente ti farà sentire molto femminile, coraggiosa, consapevole di sé e fiduciosa dell'intuito, avvolgendo con un'aura sorprendente piena di romanticismo e delicatezza.

L'inizio è creato dall'aroma intenso dell'elegante peonia intrecciato a note fruttate di litchi e incantevole fresia. Il cuore "palpita" con note sensuali di rosa, che si combinano con mughetto e magnolia. La base è costituita da una combinazione delicata e calda di note di cedro della virginia e Ambra.

5. Femme di Hugo Boss

È una fresca fragranza floreale fruttata con una composizione leggera che irradia mistero e delicatezza. Racchiusa in un flacone luminoso, l'eau de parfum Femme di Hugo Boss, uno dei profumi donna migliori, è creata per la donna moderna e romantica. Delicata, tenera, molto sensuale, crea un'atmosfera di fascino e passione. Le note della fragranza riflettono la grazia femminile, la raffinatezza e l'indipendenza, sprigionando un delicato bouquet di fiori, arricchito da un tocco di sensualità orientale. All'inizio, sorprende con un'esplosione pulita e rinfrescante di una miscela fruttata-floreale di fresia, tangerino e ribes nero. La ricca combinazione floreale di gelsomino e giglio è bilanciata da delicati petali di rosa bulgara, creando un inebriante bouquet. La base persistente combina armoniosamente note di albicocca abbinate con note di ambra e albero di limone.