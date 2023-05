5 ispirazioni feng shui per portare il colore nel tuo soggiorno Nella tua zona living sembra ancora mancare qualcosa?

Secondo il feng shui, anche solo i colori degli interni possono essere la causa di questa tua percezione. Infatti, essi influenzano il nostro umore e la nostra soddisfazione generale. Lasciati ispirare dai seguenti consigli su come armonizzare il tuo salotto grazie ai colori del feng shui.

Secondo questa antica geomanzia cinese, una casa armoniosa ed elegante non si basa solo sulla giusta scelta di decorazioni secondo il bilanciamento dei cinque elementi della natura, ma anche sulla disposizione di mobili, come divani, tavolini da caffè o una composizione per soggiorno ad esempio, in modo da formare una figura chiusa che permette di far circolare l’energia. Anche un equilibrato bilanciamento dei colori negli interni ha la sua rilevanza: infatti, ogni colore ha una propria energia che fluisce nello spazio e gli conferisce personalità.

Il bianco induce alla calma

Secondo il feng shui, il bianco è simbolo di nuovi inizi e innocenza, è associato alla luce e alla speranza. Il bianco è quindi adatto ovunque ci sia buio e poca luce. I mobili o gli accessori bianchi evocano una piacevole calma e armonia, pertanto in ogni stanza adibita al riposo e al relax non può mancare un elemento bianco.

Il rosso, simbolo di forza e abbondanza

Secondo il feng shui, il rosso è il colore più forte e rappresenta l'elemento del fuoco. Il rosso è generalmente percepito come il colore della felicità, dell'abbondanza, dell'amore e del potere. I toni vibranti del rosso porteranno quindi gioia e passione nel tuo soggiorno. Nel design d'interni, questi colori sono ideali per gli accessori, ma anche per arredi e complementi, come un divano o un tappeto.

Blu armonioso e rinfrescante

Il blu può presentarsi in diverse tonalità, dal celeste brillante all'indaco scuro. Le sfumature sono innumerevoli, per cui è facile trovare quella giusta per la tua zona living. Quando si vede questo colore, si avverte immediatamente una sensazione di freschezza, pulizia e benessere. Può essere abbinato perfettamente ad altri colori, ma funziona bene anche quando è presente in quadri d'interni con motivi marini o in cui il cielo è predominante. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per il soggiorno e la camera da letto, ma non viene considerato adatto alla sala da pranzo o al bagno.

Il giallo illumina la casa e la mente

Il colore del sole è allegro ed edificante e, secondo il feng shui, illumina qualsiasi soggiorno o ufficio. Ha il dono di migliorare l'umore di una persona e crea un'atmosfera accogliente che si adatta non solo alla cucina, ma anche al soggiorno o alla stanza dei bambini. Si possono scegliere cuscini decorativi gialli, tovaglie, statuette o quadri di questo colore.

Il verde, colore della natura per eccellenza

Le sfumature di verde simboleggiano la natura e la sua energia naturale. La sua vista quindi rigenera, guarisce e crea un senso di armonia ed equilibrio. È bellissimo su tessili come tende o piccole decorazioni ed è inoltre particolarmente adatto alle sale studio e a tutti i luoghi in cui è necessario concentrarsi sul lavoro. La camera da letto e il soggiorno possono essere decorati con accessori nelle tonalità del verde scuro, che insieme all'oro formano un duo che dona un tocco di eleganza e lusso all'ambiente.