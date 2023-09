Energia, dall'eolico galleggiante previsti un milione di posti di lavoro Emersi dati impressionanti: l'offshore potrebbe generare nuova economia per 255,6miliardi di euro

L'energia rinnovabile è al centro di una nuova prospettiva di crescita economica in Italia, grazie all'implementazione dell'eolico offshore galleggiante. Questa tecnologia promette di portare notevoli benefici, inclusi un aumento significativo della produzione e dell'occupazione nei settori chiave. Durante la presentazione della Floating Offshore Wind Community, un progetto collaborativo tra The European House - Ambrosetti e partner come Renantis, BlueFloat Energy, Fincantieri e Acciaierie d'Italia, sono emersi dati impressionanti.

In particolare, l'introduzione dell'eolico offshore galleggiante potrebbe generare un incremento di produzione del valore di 255,6 miliardi di euro in Italia e creare opportunità lavorative per 1,3 milioni di persone. Tuttavia, ci sono alcune sfide cruciali da affrontare per realizzare appieno il potenziale di questa tecnologia in Italia.

Obiettivi Energetici al 2050: È essenziale definire obiettivi energetici ambiziosi per il 2050, che includano una quota significativa di energia proveniente dall'eolico offshore galleggiante.

È essenziale definire obiettivi energetici ambiziosi per il 2050, che includano una quota significativa di energia proveniente dall'eolico offshore galleggiante. Pianificazione Strategica del Mare: La pianificazione accurata delle aree marine destinate a ospitare gli impianti è fondamentale per garantire il successo di questa tecnologia.

La pianificazione accurata delle aree marine destinate a ospitare gli impianti è fondamentale per garantire il successo di questa tecnologia. Incentivi: Sono necessari sistemi di incentivazione per attirare investimenti e favorire lo sviluppo dell'eolico offshore galleggiante.

Sono necessari sistemi di incentivazione per attirare investimenti e favorire lo sviluppo dell'eolico offshore galleggiante. Autorizzazioni: Ridurre la durata degli iter autorizzativi è cruciale per accelerare l'implementazione di questa tecnologia.

Ridurre la durata degli iter autorizzativi è cruciale per accelerare l'implementazione di questa tecnologia. Potenziamento della Rete Elettrica: È fondamentale migliorare la rete elettrica per garantire che l'energia prodotta possa essere distribuita in modo efficiente.

L'Italia attualmente si trova in ritardo rispetto ad altri Paesi, come la Cina, il Regno Unito e la Germania, nell'installazione di impianti eolici offshore, ma ha un enorme potenziale in termini di eolico galleggiante. Secondo le stime del Global Wind Energy Council, l'Italia è il terzo mercato mondiale potenziale per questa tecnologia.

In particolare, regioni come la Sardegna, la Sicilia e la Puglia sono identificate come aree con un alto potenziale di sviluppo per l'eolico galleggiante, che potrebbe contribuire significativamente a colmare il deficit di produzione di energia rinnovabile in queste regioni.

In conclusione, l'eolico offshore galleggiante rappresenta un'opportunità straordinaria per l'Italia, sia in termini di crescita economica che di transizione verso fonti di energia più sostenibili. Affrontare le sfide identificate è cruciale per sfruttare appieno questo potenziale e colmare il divario con i leader mondiali del settore.