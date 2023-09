Ceramiche Refin svela le nuove collezioni al Cersaie 2023 CERA, NAMIB, COQUILLE, TAMASHI, HALO e PRESTIGIO

In occasione del Cersaie 2023, appuntamento bolognese che unisce la creatività del design all'efficienza delle soluzioni tecniche, Ceramiche Refin, azienda italiana attiva nel settore ceramico dal 1962, ha presentato le collezioni più recenti che figurano nella sua offerta: CERA, NAMIB, COQUILLE, TAMASHI, HALO e PRESTIGIO range extension.

Le nuove collezioni sono state svelate in uno spazio espositivo rinnovato, creato da Studio Salaris Milano, e progettato proprio per mettere in risalto le caratteristiche dei prodotti. Lo stand è concepito come una sorta di galleria d'arte, organizzato in una sequenza di esposizioni uniche e diverse, che dialogano fra loro grazie ad un'architettura coesa.

Scendendo nei particolari, tra le collezioni lanciate troviamo PRESTIGIO range extension, una novità che sa di ritorno, trattandosi di un restyling. È stato creato appositamente per espandere la gamma di lastre ceramiche effetto marmo dell’azienda, in linea con le tendenze più recenti del settore. La linea, tradizionale ma rivisitata in chiave moderna, unisce con successo l'autenticità dei marmi naturali a un linguaggio contemporaneo originale.

Cinque sono le nuove varianti di marmi bianchi disponibili: Statuario Apuano, Calacatta Oro, Nuvolato, Arabescato ed Opera. Ogni tinta è declinata in vari formati, incluse le grandi lastre da 120x278cm. Completano la gamma nuovi pattern decorativi, come il decoro onde, a effetto tridimensionale.

COQUILLE è una collezione che deriva da un’attenta elaborazione estetica delle caratteristiche delle pietre calcaree. Sintetizza il fascino degli elementi minerali presentandoli su superfici ceramiche bilanciate, equilibrate, discrete e contemporanee. Alle sfumature di fondo si mescolano segni grafici, inclusioni fossili e venature sottili, con un perfetto equilibrio tra regioni più dense e tracce uniformi, dando vita ad una delicata stonalizzazione.

Varie, anche in questo caso, le nuance disponibili: Perle, Gris, Champagne e Sable, che evidenziano l’effetto naturale della collezione, spaziando tra i toni neutri di beige e grigio. Una novità è la finitura Matt-Pro, morbida al tatto ma con struttura antiscivolo. Mentre i formati vanno dal 30x60cm fino al 120x120cm e includono due varianti OUT2.0 per gli esterni con spessore 2cm.

HALO, linea di rivestimenti ad effetto mattoncino, si distingue per l’alternanza di aloni chiari e scuri, combinati con rilievi morbidi che conferiscono alla collezione una percezione tattile tridimensionale, non uniforme. Le irregolarità presenti sui bordi accentuano l’aspetto materico.

Le forti varianti cromatiche disponibili rendono la proposta ancor più dinamica e contemporanea, declinata da Ceramiche Refin in un formato inusuale: 6x24cm. Riguardo alle nuance, si parte da opzioni più sobrie: bianco Cotton, nero Ink, grigio Chrome, fino ad arrivare a tinte più audaci: blu Ocean, verde Basil e rosso Cherry. La collezione, dal grande impatto decorativo, si rivela una scelta ottimale per evidenziare i volumi dell’architettura e gli elementi dell’arredo.

Quanti prediligono soluzioni più particolari non potranno che apprezzare CERA. Si tratta di una collezione inedita per il mondo delle superfici ceramiche. Originale e unica, trae spunto dai mutamenti e dalle trasformazioni della cera, accuratamente osservati e analizzati dai tile designer Refin. Hanno saputo ricreare la plasticità del materiale, elaborando una grafica dalla forte profondità, dove crepe, tracce e cavità sembrano danzare lievi su un fondo che alterna zone chiare e scure. Il risultato è una superficie omogenea, con una grande ricchezza di dettagli.

Da uno dei più antichi deserti del mondo, patrimonio dell’UNESCO, prende ispirazione NAMIB, collezione che fa coesistere immensità ed essenzialità, trasferendo le suggestioni della natura nel mondo del progetto. Il carattere materico della superficie, complessivamente uniforme, è mitigato da una grafica ricercata. Mentre la difformità di grana e colore, unita all’alternanza di alonature chiare e scure dona movimento e profondità.

Infine, classica ma dal fascino senza tempo è la collezione TAMASHI, un gres effetto legno che prende spunto dai legni naturali più essenziali e contemporanei. Risultato di un'attenta ricerca per raggiungere l'equilibrio perfetto tra grafica e colore, presenta superfici uniformi, con venature sottili e fitte, con lievi sfumature cromatiche. Raffinata, minimalista ma dal grande potere espressivo, è ideale per ambienti architettonici contemporanei.