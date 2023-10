Work Secure: sicurezza e convenienza con i migliori brand di antinfortunistica Work Secure è una realtà italiana attiva da oltre 15 anni

In ogni settore professionale, la sicurezza non è un optional. Work Secure (www.worksecure.it) offre un’ampia selezione di abbigliamento, DPI e accessori di alta qualità, realizzati dai marchi più rinomati. Alla base della proposta un ampio catalogo e le offerte esclusive, accompagnate da un servizio di assistenza impeccabile.

Per far fronte alle richieste delle aziende, Work Secure offre alcuni servizi specifici. L'impresa, innanzitutto, esegue ispezioni e revisioni periodiche di imbragature di sicurezza Work Secure e dispositivi anticaduta di terza categoria. Si tratta di strumenti che, secondo la legge, vanno controllati almeno con cadenza annuale. E in qualità di centro autorizzato, effettua revisioni, riparazioni e tarature dei dispositivi rilevatori Gas Alert.

Work Secure è una realtà italiana attiva da oltre 15 anni, che si occupa con competenza e passione di tutto ciò che riguarda la sicurezza in ambito lavorativo. I prodotti che figurano nel catalogo digitale dell’e-commerce sono oltre 10.000, espressione dei top brand del settore. Tra questi, possiamo citare Kask, Payper, Cofra, Dunlop Boots, Las Helmets, Skylotec, PVS, Guide Gloves, Tractel, Irudek, Sip Protection, Diadora Utility e Lewer.

Tantissimi, chiaramente, sono anche gli articoli tra cui scegliere. Si va dai dispositivi anticaduta alle visiere protettive, passando per scarpe da lavoro estive, salopette antitaglio, kit per la rianimazione e il pronto soccorso, elmetti per il lavoro in quota, guanti per il rischio elettrico e molteplici capi d'abbigliamento. Gli indumenti, in particolare, sono personalizzabili con stampe in colorprint o serigrafiche, con l'applicazione di scudetti e patches e ulteriori tecniche.

L’acquisto sull’e-commerce si realizza in pochissimi passaggi. Dopo aver aggiunto gli articoli desiderati al carrello è possibile procedere con il pagamento. Le modalità di transazione implementate, PayPal, carta di credito, contrassegno, bonifico bancario e opzioni rateali, sono garanzia di massima protezione.

Le spedizioni sono rapide, si verificano sia nel nostro Paese che in Europa e se si ordina entro le 12:00 la merce parte già in giornata, con corriere espresso. Senza scordare, poi, che è prevista l’opzione di consegna a costo zero.

Infine, un qualificato servizio di assistenza, composto da professionisti, è sempre pronto a supportare il cliente in caso di dubbi o bisogno di consigli, sia durante la fase di selezione che nel post-vendita. È raggiungibile tramite indirizzo e-mail, numero di telefono, WhatsApp o form online.