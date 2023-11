Black Friday 2023: su MG MotoStore imperdibili sconti fino al 50% Per rinnovare il proprio equipaggiamento

Negozio digitale che dispone di tutti quei prodotti essenziali per coltivare al meglio la propria passione per le due ruote, MG MotoStore (www.mgmotostore.com), in occasione del Black Friday 2023, lancia irripetibili sconti fino al 50% su un’ampia selezione di articoli, espressione dei top brand del settore. L’e-commerce s’impegna per garantire un’assistenza su misura in ogni fase di permanenza online, a cui si uniscono spedizioni celeri e il reso garantito.

La proposta di MG MotoStore rappresenta il risultato dell’impegno di un team di esperti e appassionati, attivi nel mondo delle due ruote sin dal 1998, anno che corrisponde alla fondazione del negozio fisico di Palermo. Oggi, non a caso, l’azienda si è affermata come uno dei più autorevoli punti di riferimento nell'ambito delle due ruote sull'intero territorio italiano.

Passando in rassegna le diverse sezioni in cui si articola lo store digitale, è semplice individuare tantissimi capi d'abbigliamento, fra cui tute integrali, pantaloni, indumenti termici e gilet antipioggia. Spazio, poi, ad un’ampia gamma di caschi moto in vendita online: componibili, da moto-cross, vintage, Jet o Demi-Jet, modulari e integrali.

Immancabili, per affrontare ogni viaggio all’insegna della completa sicurezza, sono anche gli accessori. Nella sezione dedicata s’incontrano, ad esempio, supporti per smartphone, zaini, manopole, borselli, cupolini, navigatori satellitari, teli coprimoto o coprisella.

Tucano Urbano, Grex, Momo Design, Rev’it, Schuberth, GIVI, Blauer e Clover sono solo alcuni dei marchi tra cui i clienti possono scegliere. Sono stati accuratamente selezionati dal team aziendale, per garantire la massima qualità.

Del resto, a conferma delle elevate prerogative e dell’affidabilità di MG MotoStore giungono le stesse opinioni degli utenti. Le centinaia di recensioni verificate dalla piattaforma Trovaprezzi.it, ad esempio, registrano l'ottima media di punteggio di 4,9/5.

L’offerta, già caratterizzata da prezzi vantaggiosi, diventa ancora più conveniente in occasione del Black Friday 2023, dal 24 al 26 novembre. Verranno infatti attivati sconti irripetibili, fino al 50%, su caschi, capi d’abbigliamento e accessori.

Dalla fase di selezione al post-vendita, per ricevere consigli o informazioni ulteriori, i clienti possono sempre rivolgersi al qualificato team del customer care, raggiungibile tramite indirizzo e-mail, WhatsApp e numero di telefono. Invece, in caso di un acquisto errato, l’e-commerce permette di richiedere il reso, con possibilità di cambio taglia.

I costi di consegna si azzerano per importi di oltre 200 euro. Le spedizioni sono portate a destinazione da corrieri con grande esperienza, come UPS e DHL, e si realizzano entro 72/96 ore lavorative dalla data di evasione dell’ordine. Concludono l’esperienza online diverse modalità di pagamento: PayPal, carta di credito, rateizzazione con Scalapay e bonifico bancario.

Acquista online in totale sicurezza su www.mgmotostore.com e non perderti gli sconti fino al 50% in occasione del Black Friday 2023!