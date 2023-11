Un sei al Superenalotto assegna 85 milioni a fortunato di Rovigo I numeri fortunati sono stati 9, 10, 19, 40, 52, 56 - Jolly 50 - SuperStar 42.

Rovigo celebra la fortuna del Superenalotto. La sestina vincente, che ha fruttato 85,1 milioni di euro a un fortunato vincitore, è stata estratta proprio nella "capitale del Polesine". Il colpo di fortuna si è verificato grazie a una schedina da soli 3 euro, acquistata presso il punto vendita Sisal tabacchi situato in viale Tre Martiri, appena fuori dal centro storico della città.

La combinazione vincente include i numeri 9, 10, 19, 40, 52, 56, con il Jolly 50 e la SuperStar 42. Questo è il quarto montepremi assegnato nel corso dell'anno, l'ultimo dei quali risale a giugno a Teramo, dove una schedina da un euro ha fruttato 42,5 milioni di euro. Nel corso dei venticinque anni di storia del gioco, sono stati assegnati 114 jackpot, con vincite complessive di oltre 5 miliardi di euro nelle prime categorie.

Questa è la decima volta che il montepremi viene centrato in Veneto, con l'ultima vincita milionaria risalente al 2017 a Caorle, in provincia di Venezia, con un jackpot di oltre 77 milioni di euro.

La Campania si conferma come la regione più fortunata, con 18 vincite di prima categoria, seguita dal Lazio con 16, dall'Emilia-Romagna con 13 e dal Veneto e dalla Puglia con 10 ciascuna. Al contrario, Valle d'Aosta, Trentino e Molise non hanno mai realizzato un 6 nel periodo dal 1997 a oggi.

Il proprietario della tabaccheria di Rovigo, Giampietro Fornasiero, ha espresso la sua incredulità di fronte alla notizia, raccontando che all'inizio pensava fosse uno scherzo. La vincita è stata confermata dalla sua collaboratrice, e Fornasiero ha condiviso la gioia per questa vincita eccezionale, sperando che il fortunato vincitore possa fare del bene con la somma vinta. La tabaccheria, che aveva registrato in passato vincite di alcune decine di migliaia di euro, non aveva mai vissuto un evento simile.