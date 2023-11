Papa Francesco: "Prego per tutte le vittime della strada: preveniamo incidenti" Il pontefice poi è tornato anche sulla guerra: "Pace è possibile, non rassegnamoci"

"Continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina" e "per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile, ci vuole buona volontà. La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra . E non dimentichiamo che la guerra sempre, sempre, sempre, è una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori di armi". Lo ha detto il Papa all'Angelus.

Poi ha ricordato che ieri a Siviglia sono stati beatificati Manuel González-Serna Rodríguez e un gruppo di compagni, "uccisi nel 1936 nel clima di persecuzione religiosa nella guerra civile spagnola". "Il loro esempio conforti i tanti cristiani che nel nostro tempo sono discriminati per la fede".

E ancora: "Rinnovo la mia vicinanza alla cara popolazione del Myanmar che purtroppo continua a soffrire a causa di violenze e soprusi. Prego perché non si scoraggi e confidi sempre nell'aiuto del Signore".

Un pensiero anche per le vittime di incidenti stradali: "Ricordiamo tutte le vittime della strada, preghiamo per loro, per i familiari e impegniamoci a prevenire gli incidenti"