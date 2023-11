Cessione del quinto: quando e perché conviene Come valutare le caratteristiche principali del prestito e scegliere la soluzione più conveniente

Le cessioni del quinto sono soluzioni molto interessanti se si ha bisogno di ottenere denaro in tempi ridotti e a tassi contenuti. Per valutare l’effettiva convenienza delle offerte di finanziamento è utile confrontare più proposte di cessione del quinto.

Lo strumento di comparazione di PrestitiOnline.it, per ogni offerta di banche e finanziarie, mette in evidenza le informazioni più rilevanti, in modo da favorire la rapida individuazione delle soluzioni di finanziamento migliori.

Cessione del quinto o prestito personale: cosa scegliere?

I prestiti con cessione del quinto sono una valida alternativa ai prestiti personali, a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Attraverso questo prestito si può ottenere liquidità da utilizzare per tutte le esigenze, da rimborsare in un massimo di 10 anni.

A distinguere i prestiti con cessione del quinto da tutte le altre forme di finanziamento sono le modalità di rimborso. Le rate mensili hanno un importo fisso, che può essere pari al massimo al 20% della retribuzione netta (cioè un quinto) e vengono trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. A versare la rata al creditore non è la persona che ha chiesto il prestito, ma il suo datore di lavoro o l’ente previdenziale.

Per sapere quanto denaro si può ottenere in prestito è necessario partire dalla cosiddetta rata cedibile. Questa cifra indica l’importo massimo della trattenuta mensile. Sulla base dei tassi di interesse correnti e della durata desiderata del finanziamento, si può ricavare grossomodo l’importo del prestito.

Il prestito con cessione del quinto è considerato più sicuro, e quindi più economico, rispetto a un prestito personale anche perché è garantito da una polizza assicurativa obbligatoria per legge e, per i lavoratori dipendenti, dal TFR.

Inoltre, bisogna considerare che il prestito con cessione del quinto è accessibile anche a chi ha avuto problemi finanziari in passato, perché ha subito un protesto, ad esempio, oppure perché è stato iscritto nella lista dei cattivi pagatori a causa del mancato rimborso o del pagamento in ritardo di una o più rate di un precedente finanziamento.

Come trovare la migliore offerta con cessione del quinto

Se si ha intenzione di chiedere un prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione è molto importante confrontare le offerte di più banche e finanziarie. Attraverso questo confronto si possono valutare le caratteristiche principali del prestito e scegliere di conseguenza la soluzione più conveniente.

Gli aspetti su cui concentrare maggiormente l’attenzione riguardano:

il tasso di interesse applicato al prestito;

applicato al prestito; il limite di età da rispettare per poter presentare la richiesta o da rispettare a fine ammortamento;

da rispettare per poter presentare la richiesta o da rispettare a fine ammortamento; i costi accessori richiesti, come eventuali costi di istruttoria o costi di incasso rata;

richiesti, come eventuali costi di istruttoria o costi di incasso rata; i tempi previsti per l’erogazione del prestito.

Per quanto riguarda il tasso di interesse, bisogna tener conto che i prestiti con cessione del quinto sono concessi a un tasso di interesse fisso. Per stabilire il livello del tasso di interesse banche e finanziarie valutano una lunga serie di elementi. Solo per dare qualche indicazione, in genere i tassi di interesse sono più bassi per i dipendenti del settore pubblico, dal momento che la condizione lavorativa è giudicata più stabile e meno rischiosa rispetto a quella di un lavoratore del settore privato, ed è più basso per chi è più giovane, perché statisticamente è meno probabile il rischio morte.

Quando si mettono a confronto le offerte di cessione del quinto è possibile controllare anche quali sono i limiti di età applicati da ogni finanziaria. Questi limiti possono essere distinti tra lavoratori dipendenti e pensionati e, in quest’ultimo caso, possono specificare anche l’età oltre la quale non può estendersi l’ammortamento.

Per valutare la convenienza delle offerte di prestito personale oltre al tasso di interesse annuo bisogna tener conto degli altri costi applicati al prestito, tenendo conto che l’assicurazione prevista dalla legge è a carico di chi concede il finanziamento, ma altri costi, come le spese di incasso rata o le spese di istruttoria, no.

Infine, bisogna tener conto dei tempi di erogazione medi. Per riuscire a ottenere una cessione del quinto è necessario completare diversi passaggi e coinvolgere compagnie assicuratrici, datori di lavoro o istituti di previdenza. Questa procedura può richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli richiesti da un prestito personale, ma può valerne la pena se le condizioni a cui è concesso il prestito sono migliori.