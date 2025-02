Dalla progettazione alla stampa: l’eccellenza del servizio di Pixartprinting Pixartprinting ha già guadagnato la fiducia di oltre un milione di clienti

Con oltre 25 anni di esperienza e parte del rinomato gruppo Cimpress, Pixartprinting costituisce oggi uno dei più prestigiosi player attivi nel settore della stampa online personalizzata.

Non è una semplice tipografia, ma una piattaforma e-commerce innovativa che combina tecnologie avanzate, know-how consolidato e un’ampia gamma di soluzioni su misura, pensate per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti in tutta Europa. Grazie a un team composto da più di 1.200 esperti e un catalogo completo, costantemente aggiornato, Pixartprinting ha già guadagnato la fiducia di oltre un milione di clienti.

Un’esperienza d’acquisto semplice, intuitiva e su misura

La piattaforma e-commerce di Pixartprinting, disponibile all’indirizzo www.pixartprinting.it, è stata sviluppata per offrire un’esperienza d’acquisto fluida e serena. Grazie a un’interfaccia intuitiva, gli utenti possono configurare i propri prodotti in pochi click e ottenere preventivi immediati, senza alcun impegno.

Oltre alla semplicità d’uso, Pixartprinting garantisce massima efficienza anche nelle tempistiche di consegna. Con più di 15.000 ordini gestiti quotidianamente, l’azienda assicura spedizioni rapide, disponibili in sole 24 ore, grazie a un sistema logistico all’avanguardia basato su precisione e puntualità.

Un’offerta in continua evoluzione per ogni esigenza di stampa

Pixartprinting dispone di un catalogo sempre aggiornato, sostenuto da un impianto produttivo all’avanguardia. Con una superficie di 35.000 metri quadri e più di 100 macchinari industriali, l’azienda amplia costantemente la propria offerta, introducendo ogni anno oltre 50 nuovi prodotti e superando i 4 milioni di combinazioni personalizzabili.

Un assortimento che consente di rispondere in modo preciso e puntuale a qualunque necessità. Fra le diverse soluzioni disponibili, infatti, possiamo ricordare biglietti da visita, adesivi, etichette, volantini e brochure, ma anche buste di carta, espositori per eventi o fiere, manifesti e scatole su misura.

Qualità, convenienza e massima personalizzazione

Pixartprinting offre un perfetto equilibrio tra qualità e competitività, garantendo stampe di altissima definizione su materiali accuratamente selezionati. Ogni lavorazione è effettuata con attenzione per assicurare una resa eccellente, in linea con le esigenze di aziende e professionisti che puntano su soluzioni personalizzate e di impatto.

Grazie a un configuratore intuitivo e avanzato, la piattaforma permette di definire ogni dettaglio del prodotto, garantendo risultati precisi e su misura. Un servizio che unisce tecnologia e flessibilità, trasformando ogni progetto in una soluzione efficace e perfettamente ottimizzata.

Assistenza su misura e impegno per la sostenibilità

L’eccellenza del servizio clienti è uno dei tratti distintivi di Pixartprinting. Un team di oltre 200 esperti madrelingua assicura un supporto personalizzato in ogni fase del processo d’acquisto, garantendo un’esperienza fluida, efficiente e all’altezza delle aspettative.

Parallelamente, l’azienda investe in una crescita sostenibile, adottando materiali a ridotto impatto ambientale, ottimizzando i processi produttivi e integrando tecnologie avanzate per minimizzare gli sprechi. Un impegno concreto che rispecchia la volontà di coniugare innovazione e responsabilità.

Insomma, grazie a un perfetto equilibrio tra qualità, versatilità e ricerca continua, Pixartprinting si conferma un partner strategico per professionisti e aziende, trasformando progetti creativi in soluzioni di stampa altamente professionali.