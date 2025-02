Sanremo 2025 parte col botto: ascolti record e primi favoriti La prima serata registra il 65,3% di share, il debutto migliore per Carlo Conti

La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha preso il via con numeri straordinari. La serata inaugurale ha registrato una media di 12,6 milioni di telespettatori, pari al 65,3% di share. Si tratta del miglior debutto per Carlo Conti, che torna alla conduzione dopo diverse edizioni guidate da Amadeus. Nel 2024, la prima serata aveva ottenuto il 65,1% di share, ma con un numero inferiore di spettatori.

L’introduzione della Total Audience

Novità di quest’anno è l’uso del sistema di rilevazione Total Audience, che tiene conto non solo della TV tradizionale, ma anche degli utenti che seguono il Festival su piattaforme digitali come RaiPlay e dispositivi mobili. Questo metodo permette di misurare in modo più accurato il reale impatto del Festival sul pubblico.

La classifica provvisoria: i più votati dalla stampa

Al termine della prima serata, la giuria della sala stampa, TV e web ha stilato una prima classifica provvisoria. I cinque artisti più votati, in ordine casuale, sono:

Brunori Sas – "L'Albero delle Noci"

Giorgia – "La Cura per Me"

Lucio Corsi – "Volevo essere un duro"

Simone Cristicchi – "Quando sarai piccola"

Achille Lauro – "Incoscienti giovani"

Questi nomi hanno colpito particolarmente la critica, ma tutto può ancora cambiare con il voto delle altre giurie nelle prossime serate.

Sanremo e gli ascolti: il confronto con gli anni passati

Carlo Conti ha già condotto il Festival in passato, ma l’edizione 2025 segna il suo miglior debutto in termini di audience. Ecco un confronto con le sue precedenti conduzioni:

2015: 11,8 milioni di spettatori (49,34% di share)

2016: 11,1 milioni (49,48% di share)

2017: 11,4 milioni (50,37% di share)

L’introduzione della Total Audience rende difficile un paragone diretto, ma i numeri dimostrano un grande interesse da parte del pubblico.

Un Festival che promette scintille

Sanremo 2025 è iniziato nel migliore dei modi, con numeri da record e una competizione musicale avvincente. Il livello artistico sembra alto, e nei prossimi giorni il voto delle giurie e del pubblico da casa definirà meglio i favoriti per la vittoria finale. L’attesa è alta, e tutto è ancora possibile.