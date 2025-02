Sanremo 2025: tra scivoloni, amori e rifiuti eccellenti Dietro le quinte del Festival: tra cadute rovinose e intrecci amorosi, Sanremo non smette di stupire

Non c'è Festival di Sanremo senza qualche scivolone, e quest'anno le famigerate scale dell'Ariston hanno mietuto vittime illustri. Dopo la caduta di Francesca Michielin, che ha affrontato l'incidente con ironia, è toccato a Kekko dei Modà testare la durezza dei gradini. Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, il frontman della band sarebbe caduto durante le prove, procurandosi un dolore alla costola. Nonostante l'infortunio, Kekko ha dimostrato resilienza, tornando subito sul palco per le prove generali.

Triangoli amorosi e frecciatine musicali

Il Festival non è solo musica, ma anche gossip succulento. Quest'anno, i riflettori sono puntati sul presunto triangolo amoroso tra Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro. Secondo indiscrezioni, Lauro avrebbe avuto una relazione con la Ferragni, scatenando tensioni con Fedez. Il rapper milanese, dal canto suo, ha presentato a Sanremo la canzone "Battito", che molti interpretano come una frecciata alla sua ex moglie. La situazione si complica ulteriormente con le voci di una relazione tra Fedez e la stilista Angelica Montini, alimentando ulteriori speculazioni sulla crisi coniugale.

Maria De Filippi: un rifiuto che fa rumore

Tra i retroscena più chiacchierati, spicca il "gran rifiuto" di Maria De Filippi. Carlo Conti avrebbe voluto al suo fianco la regina di Mediaset per questa edizione del Festival, riproponendo la coppia vincente del 2017. Tuttavia, Maria ha declinato l'invito, preferendo concentrarsi sui suoi impegni televisivi. Un rifiuto che ha fatto rumore, alimentando discussioni sul perché di questa scelta.

Insomma, tra scivoloni fisici e sentimentali, Sanremo 2025 si conferma non solo il Festival della canzone italiana, ma anche un palcoscenico di intrighi degni di una soap opera. E siamo solo all'inizio! Nella scaletta di questa sera, metà dei cantanti in gara e, tra gli ospiti, Damiano dei Maneskin.