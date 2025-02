Il Papa ricoverato al Gemelli per bronchite: condizioni sotto controllo Francesco prosegue le cure in ospedale dopo giorni di affaticamento e difficoltà respiratorie

Papa Francesco, 88 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per accertamenti e per proseguire le cure contro la bronchite. Il Pontefice appariva provato da giorni, con voce affaticata e sintomi evidenti. È il quarto ricovero per Bergoglio, che negli ultimi due anni ha affrontato problemi respiratori ricorrenti e due interventi all’intestino.

Sintomi e decisione del ricovero

Negli ultimi giorni, il Santo Padre aveva mostrato segni di malessere, con voce affaticata e occhi cerchiati. Già nelle udienze generali del 5 e 7 febbraio aveva rinunciato a pronunciare la catechesi, affidandola a un collaboratore. Da sabato aveva scelto di tenere le udienze nella residenza di Santa Marta, evitando spostamenti impegnativi. La bronchite, che lo affligge ormai da più di una settimana, ha reso necessario un ricovero ospedaliero per garantire un monitoraggio più attento e una terapia più efficace.

I precedenti ricoveri e le fragilità del Papa

Papa Francesco ha affrontato diversi problemi di salute negli ultimi anni. Nel marzo 2023, un malessere improvviso dopo un'udienza generale portò a un ricovero d’urgenza al Gemelli. Inizialmente definito bronchite, in seguito lo stesso Papa rivelò che si trattava di una polmonite acuta. Un altro intervento all’intestino lo costrinse a un nuovo ricovero nel giugno dello stesso anno, mentre già nel 2021 era stato operato per un’occlusione intestinale. La sua salute è monitorata con attenzione, in particolare nei mesi invernali, durante i quali il Pontefice soffre spesso di infezioni respiratorie.

Il Gemelli, riferimento per la salute papale

Il Policlinico Gemelli è ormai il punto di riferimento per le cure del Papa. La struttura, che ha ospitato e trattato anche Giovanni Paolo II in diverse occasioni, garantisce un'assistenza medica di alto livello. Il ricovero permette al Pontefice di ricevere le cure necessarie senza interrompere completamente i suoi impegni.

Attesa per aggiornamenti e speranze per una pronta guarigione

Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su quanto durerà il ricovero. La Santa Sede ha fatto sapere che il Papa è sotto controllo e prosegue le cure con serenità. Fedeli di tutto il mondo pregano per il Pontefice, nella speranza di una rapida guarigione.