Foggia-Candela: assalto a un portavalori sulla statale, scene da far west Giuseppe Alviti: "Continua la macelleria sociale delle guardie giurate"

Un assalto a un furgone portavalori è avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela, in direzione di quest'ultimo centro. I banditi erano armati e hanno interrotto la marcia del furgone con un automezzo. Quindi hanno minacciato le guardie giurate della società Cosmopol.



Secondo ricostruzioni non confermate sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco e la rapina sarebbe stata messa a segno. Il bottino potrebbe essere ingente. In ogni caso non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia.

Così Giuseppe Alviti presidente guardie giurate: "Ancora una volta la fortuna ha preservato dalla morte le guardie giurate in servizio nei trasporti valori e fin quando non ci saranno tutele tecniche per il trasporto valori le guardie impegnate saranno sempre carne da macello”

Giuseppe Alviti richiede ancora una volta un intervento urgente del governo al fine di aumentate il livello di sicurezza tecnico operativo agli operatori e di adottare staffette in borghese con auto civetta della vigilanza.

"Lo abbiamo già detto, e lo ribadiamo, la situazione in questa provincia è sempre più delicata e complicata. La notizia di oggi ci interroga ancora una volta su come si possa controllare il territorio e fronteggiare la criminalità organizzata senza un numero adeguato di agenti?"