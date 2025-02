Sanremo 2025, una serata di duetti e cover per celebrare la musica Artisti in gara e ospiti speciali insieme sul palco in un omaggio ai grandi successi

a cura di

Federico Festa

venerdì 14 febbraio 2025 alle 11:45



La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti e alle cover, vedrà gli artisti esibirsi in coppia su brani iconici italiani e internazionali. Tra le performance più attese, Achille Lauro con Elodie.