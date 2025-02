Olly vince Sanremo 2025 con "Balorda Nostalgia" Il giovane cantautore genovese conquista il pubblico con un brano intenso e personale

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly, il giovane cantautore genovese, grazie al brano Balorda Nostalgia. La sua performance intensa e coinvolgente ha conquistato il pubblico e la giuria, regalando un successo che segna un’importante tappa nella sua carriera.

Il podio e la classifica finale

Dietro al vincitore, al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, mentre Brunori Sas ha ottenuto il terzo posto con L’albero delle noci. Seguono Fedez con Battito e Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. La serata ha riservato sorprese e alcune esclusioni eccellenti, come quelle di Achille Lauro e Giorgia dalla top five.

Un’artista in crescita: il percorso di Olly

Federico Olivieri, in arte Olly, aveva già partecipato al Festival nel 2023 con Polvere, ma è in questa edizione che ha dimostrato una maturità artistica notevole. Con Balorda Nostalgia, il cantautore ha saputo unire sonorità moderne e testi profondi, confermandosi una delle voci più promettenti della nuova generazione.

I premi speciali della critica

Oltre al titolo principale, la serata finale ha visto l’assegnazione di diversi premi:

Premio della Critica "Mia Martini": Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Premio Sala Stampa "Lucio Dalla": Simone Cristicchi con Quando sarai piccola

Premio per il Miglior Testo "Sergio Bardotti": Brunori Sas con L’albero delle noci

Premio per la Miglior Composizione Musicale "Giancarlo Bigazzi": Simone Cristicchi

Questi riconoscimenti confermano la qualità delle proposte artistiche di quest’anno, con una particolare attenzione alla profondità dei testi e all’innovazione musicale.

Un Festival ricco di emozioni e colpi di scena

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo sarà ricordata per l’alto livello delle esibizioni e per i numerosi colpi di scena. La vittoria di Olly segna un passaggio generazionale nella musica italiana, dimostrando come autenticità e talento possano ancora fare la differenza sul palco dell’Ariston.