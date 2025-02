Come Ottenere Più Visualizzazioni Su Instagram: 10 Modi Efficaci Vediamo 10 modi efficaci che non devono essere usati singolarmente ma in sinergia tra di loro

Instagram è oggi una delle piattaforme social più potenti, che permette di raggiungere un vasto pubblico. Come tutti i social ha oggi un'alta competizione al suo interno, per cui se si vogliono ottenere più visualizzazioni, diventa sfidante. Questo vuol dire che per aumentare l'engagement, per far crescere l'account e avere, quindi, più visualizzazioni bisogna studiare una strategia che ottemperi varie azioni che possano agire in maniera sinergica al raggiungimento dell'obiettivo.

10 strategie che funzionano

Vediamo insieme 10 modi efficaci che non devono essere usati singolarmente ma in sinergia tra di loro, andando quindi a creare un miglior raggiungimento dell'obiettivo. Alcune sono organiche e indispensabili, altre a pagamento e servono a rafforzare la crescita

1.I contenuti devono essere sempre di qualità

Una delle azioni fondamentali è la creazione di contenuti di alta qualità e soprattutto che abbiano uno storytelling continuativo. Se si ha un account che parla di meditazione o fitness, musica o libri, tanto per fare degli esempi, i contenuti devono ruotare intorno alla tematica portante, creando quindi una logica. I contenuti devono essere di qualità sia nel messaggio che si vuole dare, che nelle immagini: foto e grafiche devono essere curate perché sono il primo impatto che catalizzerà visualizzazioni organiche.

2.Acquistare visualizzazioni

Quella di comprare visualizzazioni Instagram, in modo che questa azione possa dare una spinta ai contenuti, non deve essere una strategia utilizzata come sostitutiva di un lavoro fatto a livello organico, ma può essere un'integrazione di aiuto, soprattutto nel momento in cui facciamo dei post che ci interessa siano visualizzati maggiormente. Per comprare visualizzazioni Instagram bisogna però affidarsi a un servizio acquistato da migliaia di utenti, che garantisca la qualità delle prestazioni e sappia come interagire con l’algoritmo del social.

3.Utilizzo studiato degli Hashtag

La terza strategia da applicare per aumentare visualizzazioni Instagram è un utilizzo di hashtag pertinenti. Infatti, questi sono degli strumenti molto importanti, che servono per aumentare la visibilità di un determinato post. Bisogna fare un’apposita ricerca degli hashtag più popolari per il proprio settore. Non servono numerosi hashtag, per quanto Instagram ne permetta un massimo di 30, ne bastano quattro o cinque che riescano a mescolare hashtag di tendenza, generici e di nicchia. Meglio pochi e fatti bene piuttosto che tanti e approssimativi.

4. Valutare il giusto momento della pubblicazione

Bisogna, inoltre, considerare il momento più opportuno per pubblicare. La domanda da farsi è quando sia più attivo il proprio pubblico.Con strumenti come Instagram Insight o applicazioni di terze parti si vanno ad analizzare questi dati, che servono a capire il comportamento dei propri follower. Giusto per fare dei nomi Hootsuite, Later e Buffer soddisfano queste necessità di analisi.

5. Collaborazione con gli influencer

Stringere delle collaborazioni con degli influencer, che siano affini al proprio settore, può essere una strategia per creare un traffico organico maggiore sui post perché vengono coinvolti quelli che sono i follower dell'influencer stesso. Sono metodi gratuiti (o quasi) per ampliare anche il numero di follower.

6. Reel e Stories

Reel e le storie sono due strumenti importanti. In particolare i Reel hanno una visibilità elevata anche da coloro che non seguono l'account, perché vengono proposti in una pagina Feed. Questo vuol dire che si viene proposti a utenti che potenzialmente potrebbero essere followers.

7. Bisogna interagire con il pubblico

Oggi bisogna interagire con il pubblico ai messaggi diretti, ai contenuti e più possibilità si ha di interazione più si aumentano le probabilità che l'account venga notato. Infatti queste azioni, per quanto richiedano tempo e dedizione, ripagano a livello di engagement creando un pubblico che segue attivamente l’account.

8. Usare Giveaway e Contest

Per le visualizzazioni organiche si possono utilizzare Giveaway e Contest. Sono entrambe delle sorti di concorso solo che nel primo il vincitore è casuale mentre nel secondo verrà premiato in base a dei criteri specifici indicati da chi ha fatto il Contest. Sono delle metodologie che coinvolgono attivamente gli utenti e hanno un alto ritorno.

9. Promozione dei post

La promozione dei propri post si può effettuare attraverso la pubblicità a pagamento, che permette di raggiungere un pubblico mirato con una targetizzazione definita a livello demografico e geografico. Non è necessario investire budget grossi, ma creare un giusto messaggio.

10. Monitorare i dati

Bisogna utilizzare Instagram Insight per capire come funzionano le visualizzazioni su Instagram e individuare che cosa interessa al proprio pubblico: di conseguenza creare un piano editoriale e una strategia che seguano quel filone.

Tutte queste strategie sono molto efficaci e funzionano ancora di più se combinate insieme. Tre punti obbligatori sono: la creazione di contenuti di valore, l’ utilizzo degli hashtag giusti e il rispondere sempre al proprio pubblico, a cui unire ciclicamente le altre metodologie proposte.