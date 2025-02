Governo approva il Decreto Bollette per famiglie e imprese Misure urgenti per contrastare il caro energia: previsti aiuti fino a 500 euro per i più fragili

a cura di

Federico Festa

venerdì 28 febbraio 2025 alle 17:59



Con un intervento da 3 miliardi, l’esecutivo introduce bonus per le famiglie, riduzioni per le PMI e un piano di trasparenza sulle tariffe. Prorogata la tutela per i clienti vulnerabili, aiuti anche alle aziende