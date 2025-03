E-mail marketing: il 2024 premia la qualità e non la quantità Le aziende puntano maggiormente su strategie mirate e interazione con il pubblico

Il 2024 ha confermato che l’e-mail marketing è ancora uno degli strumenti più efficaci per la comunicazione aziendale. Con 18 miliardi di messaggi inviati, i numeri restano stabili rispetto all’anno precedente, ma la vera rivoluzione riguarda il modo in cui le aziende utilizzano questo canale. Il focus si sposta dalla quantità alla qualità: l’invio massivo lascia spazio a strategie di segmentazione e personalizzazione più raffinate, settori per i quali gli avanzamenti tecnologici hanno giocato un ruolo chiave. Questi i principali dati emersi dall’Osservatorio Statistico 2024.

In questo contesto, l’azienda TeamSystem, leader nelle soluzioni digitali per aziende e professionisti, ha investito in strumenti avanzati per migliorare l’efficacia e le performance delle campagne di e-mail marketing con la sua piattaforma MailUp. Tra le pratiche adottate che hanno portato al miglioramento dei risultati, la gestione dei contatti inattivi e l’automatizzazione delle disiscrizioni hanno permesso di affinare le liste di destinatari, aumentando l’engagement e riducendo il rischio di spam.

Un dato significativo riguarda, infatti, le aperture uniche, che sono salite al 22,7%, segno che i messaggi sono più pertinenti e interessanti per i destinatari. La newsletter si conferma inoltre il formato più utilizzato, rappresentando il 66% delle comunicazioni via e-mail. I settori che ottengono le migliori performance sono quelli pubblici, assicurativi, sportivi, immobiliari e dei servizi. In più, anche la stagionalità degli invii sta cambiando: se novembre resta ancora il mese con più attività, altri periodi dell’anno – come marzo, maggio e ottobre – stanno riducendo il gap.

È necessario menzionare, però, che le strategie di e-mail marketing più efficaci sono differenti in caso di B2B o B2C. Nella comunicazione business-oriented, le aziende preferiscono i giorni centrali della settimana (martedì, mercoledì e giovedì) per raggiungere un pubblico professionale attento e ricettivo. Al contrario, nella comunicazione diretta al cliente finale, è il venerdì a confermarsi il giorno ideale catturare l’attenzione dei consumatori, più disponibili a ricevere offerte e messaggi promozionali.

Tuttavia, nonostante i progressi, i tassi di clic non registrano aumenti significativi. Il successo delle campagne, infatti, dipende anche dalla corretta configurazione tecnica. L’adozione ad esempio del dominio allineato, promossa da MailUp, migliora il tasso di recapito, garantendo che i messaggi raggiungano effettivamente la casella di posta degli utenti. Ciò migliora anche la Deliverability: gli strumenti offerti da MailUp hanno permesso di reggere il confronto con i nuovi requisiti di Google e Yahoo introdotti a febbraio 2024.

I dati confermano dunque che l’e-mail marketing non è più soltanto uno strumento di comunicazione di massa, ma un canale sempre più evoluto e strategico. Se gestito con attenzione e competenza, può garantire risultati concreti e un engagement duraturo.