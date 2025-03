Ceramiche Refin, l’inconfondibile eleganza del grès porcellanato Made in Italy Ogni superficie nasce da un dialogo armonioso tra estetica e funzionalità

Materia, design e ricerca si intrecciano nelle collezioni di Ceramiche Refin, celebre realtà che da oltre sessant’anni reinterpreta il grès porcellanato con uno sguardo rivolto al futuro. Fondata nel 1962 e parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha saputo distinguersi a livello internazionale grazie a una visione progettuale che combina il savoir-faire artigianale italiano con l’innovazione tecnologica.

Ogni superficie nasce da un dialogo armonioso tra estetica e funzionalità. Tutte le collezioni, infatti, sono concepite per trasformare e ri-vestire gli spazi di vita, valorizzando la materia attraverso dettagli ricercati, texture sofisticate e tonalità esclusive.

L’autenticità del Made in Italy: eccellenza, cultura e visione progettuale

L’identità di Ceramiche Refin affonda le proprie radici nella tradizione manifatturiera italiana, un patrimonio di eccellenza che si traduce in ogni dettaglio delle collezioni. Il Made in Italy, però, non è solo un marchio d’origine, ma un valore che racchiude cultura, storia ed etica del lavoro.

Questa fusione fra tradizione e innovazione consente di offrire soluzioni versatili, adatte a molteplici contesti architettonici. Dalle residenze private agli spazi commerciali, il design firmato Ceramiche Refin porta con sé un linguaggio estetico inconfondibile, capace di adattarsi a stili diversi e a qualunque necessità progettuale.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Anche l’attenzione verso l’ambiente è parte integrante della filosofia di Ceramiche Refin, che da anni investe in tecnologie e processi innovativi per ridurre l’impatto della produzione. L’uso efficiente delle risorse naturali, il recupero degli scarti di lavorazione e l’ottimizzazione dei consumi energetici sono solo alcune delle strategie adottate per rendere ogni fase produttiva più responsabile.

A queste azioni si affianca una costante ricerca sui materiali, finalizzata a garantire superfici non solo esteticamente impeccabili, ma anche sicure e durevoli. Le certificazioni internazionali ottenute testimoniano un impegno che va oltre le tendenze del momento e si traduce in scelte concrete, capaci di coniugare innovazione e rispetto per l’ecosistema.

Collezioni raffinate, tra ricerca materica e design esclusivo

Le superfici di Ceramiche Refin nascono da un’attenta ricerca sui materiali, sulle texture e sulle cromie, con l’obiettivo di offrire soluzioni che esaltano ogni ambiente con stile e personalità. Che si tratti di gres porcellanato effetto marmo o di piastrelle effetto legno, ogni collezione rielabora la materia in modo originale.

EIK, per cominciare, reinterpreta l’autenticità del legno nordico attraverso venature delicate e tonalità armoniose, ideali per ambienti accoglienti ed equilibrati. La collezione è declinata in un’ampia palette cromatica, che spazia dalle nuance chiare e luminose a quelle più intense, adattandosi con versatilità a diversi concept progettuali.

L’eleganza senza tempo dei materiali lapidei trova la sua massima espressione in ETHEREA, una collezione che gioca con sfumature morbide e dettagli materici per creare superfici sofisticate. Le sottili tracce fossili e le leggere alonature conferiscono movimento e tridimensionalità alle superfici, trasformandole in elementi di design che arricchiscono ogni spazio, anche i contesti luxury, con un’eleganza discreta e raffinata.

Più audace e sperimentale è UPSIDE, una collezione che esplora il potenziale espressivo del colore e della grafica. Ispirata alla storica linea BESIDE, ideata nel 2011 da Massimiliano Adami, riprende e reinterpreta il motivo geometrico del retro delle piastrelle, trasformandolo in una superficie decorativa dal forte impatto visivo. La combinazione tra tonalità vibranti, effetti di luce e texture tridimensionali genera un dinamismo estetico unico, capace di dare carattere a qualsiasi ambiente.

Infine, BEAT celebra la matericità della pietra cesellata, traducendone l’essenza in superfici dal forte valore espressivo. Le tracce grafiche, intrecciate con una base equilibrata e arricchite da variazioni cromatiche sfumate, creano un effetto visivo profondo e sofisticato. Disponibile in cinque tonalità naturali e in diversi formati, questa collezione è pensata per valorizzare gli spazi con un’estetica sobria e raffinata, mantenendo al contempo un’elevata resistenza tecnica.