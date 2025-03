Perché la sicurezza dei dati è importante nell'economia digitale italiana Quali sono i rischi che si corrono navigando in rete?

L’economia digitale italiana, in linea con il resto del mondo, sta vivendo un periodo di crescita senza precedenti. Già da qualche anno le imprese e la pubblica amministrazione hanno subìto un importante processo di digitalizzazione. Per non parlare poi della straordinaria espansione di realtà e-commerce e delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Con l’avvento di queste trasformazioni, la sicurezza dei dati sta diventando sempre più importante. Proteggere le informazioni sensibili di aziende, istituzioni e privati cittadini non solo è fondamentale per mantenere alta la fiducia nel digitale, ma anche per garantire lo sviluppo economico del paese. Ma quali sono, in effetti, i rischi che si corrono navigando in rete?

Le minacce nella nuova era digitale

Fino ad una decina di anni fa, il terrore degli utenti italiani era rappresentato dai pagamenti online. Fortunatamente con il tempo le transazioni digitali sono state diventate la norma, fino a diventare l’opzione di pagamento preferita dagli abitanti dello stivale. Tuttavia, quando si paga su piattaforme online c’è sempre da verificare che la pagina offra una connessione sicura e verificata.



Proprio per questo sta diventando sempre più necessario affidarsi a servizi VPN in grado di proteggere qualsiasi dispositivo con protocolli di crittografia di ultima generazione. Non stupisce, quindi, che il VPN download sia una misura adottata universalmente da privati, aziende e grandi istituzioni pubbliche.



Il phishing è una delle pratiche più utilizzate dai cybercriminali per sottrarre informazioni personali a danno di ignari utenti. E con la diffusione dell’intelligenza artificiale questo fenomeno sta diventando sempre più insidioso.

L’importanza dei dati sul web

Sottovalutare l’importanza delle proprie informazioni online significa andare incontro a numerosi rischi, tra cui:

Violazione dei dati personali (Data Breach)

Attacchi hacker e ransomware

Intrusione da parte di terzi in account social o app bancarie

Doxxing e diffusione di dati sensibili con intenti dannosi

Con il sempre più massiccio utilizzo dei social network, inoltre, i furti di identità digitale e la sottrazione di fotografie o video personali sono all’ordine del giorno. Nello specifico, i cybercriminali potrebbero violare i dati di accesso social o utilizzare le fotografie degli utenti per scopi illeciti.

Il tema del furto dell’identità non è affatto da sottovalutare, è consigliabile, infatti, effettuare periodicamente una ricerca inversa per immagini per assicurarsi che le foto non siano diffuse o utilizzate contro la propria volontà.



Per quanto riguarda le aziende, inoltre, c’è da considerare che un attacco hacker o un’intrusione può compromettere anche dipendenti, clienti e tutti i membri connessi. Ecco perché la maggior parte delle imprese del nostro paese sta migrando verso il cloud, in modo da non esporsi a tali rischi.

Perché mettere al sicuro i propri dati è importante?

Salvaguardare i propri dati sensibili online è ormai fondamentale. La rete, infatti, sta diventando un ambiente sempre più frequentato e pertanto ricco di insidie e cybercriminali che giocano proprio sulla disattenzione o sulla vulnerabilità degli utenti. Ricapitolando, conviene tenere a mente queste semplici regole:

Assicurarsi di navigare utilizzando connessioni sicure

Utilizzare reti private e VPN

Quando possibile, evitare la diffusione di dati personali

Non cliccare su link né scaricare allegati condivisi da account sconosciuti.

Che si tratti di cittadini, aziende o enti pubblici, è sempre fondamentale rimanere vigili.