Vigili del fuoco, il cordoglio per la morte di Papa Francesco “Il Santo Padre ha più volte espresso stima e affetto per il nostro lavoro”

Una guida spirituale, un padre, un uomo che ha saputo parlare al cuore del mondo con semplicità e verità.

“Grazie tanto per il vostro importante lavoro. Quando prego per voi, chiedo sempre la grazia, che non abbiate lavoro”: queste le parole di affetto che in più occasioni il Santo Padre ha speso nei confronti dei vigili del fuoco, parole che rimarranno per sempre impresse nei cuori di tutti noi.

Con profonda commozione, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si unisce al cordoglio della Chiesa e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco.

“Ci lascia un uomo di straordinaria umanità, capace di parlare ai cuori con semplicità e forza. Papa Francesco ha sempre avuto uno sguardo attento verso chi serve silenziosamente la comunità. Le sue parole restano guida preziosa per chi, come i Vigili del fuoco, fa del servizio agli altri la propria missione.” Queste le parole di Attilio Visconti, capo Dipartimento dei Vigili del fuoco.

“Il Santo Padre ha più volte espresso stima e affetto per il nostro lavoro. In ogni emergenza, abbiamo sentito la sua vicinanza. Oggi siamo noi a volerci stringere idealmente attorno a lui, con gratitudine e rispetto. Che il suo esempio continui a ispirarci.” Il saluto del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino.