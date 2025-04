Flusso di turisti e pellegrini a Roma: il grande calore del mondo per Francesco Lutto nazionale e sabato 26 aprile alle 10:00 i funerali in Piazza San Pietro

E' iniziato ordinatamente l'afflusso di turisti e pellegrini da ogni parte del mondo verso piazza San Pietro nella città eterna, dove stamane le spoglie del Papa Francesco saranno portate in processione da Santa Marta alla Basilica di San Pietro.

Il corpo sarà esposto ai fedeli in una bara di legno rivestita di zinco, senza catafalco né uso del pastorale papale.

Da oggi inizia la grande attesa. Sabato 26 aprile, ore 10:00 i funerali in Piazza San Pietro. Celebrazione della messa esequiale con la partecipazione di capi di Stato e delegazioni internazionali.

Al termine della celebrazione la traslazione alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il feretro sarà tumulato in una tomba semplice tra la cappella Paolina e la cappella Sforza, come da volontà e testamento del Papa.

Non sono previste zone rosse ha fatto sapere il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Vi saranno aree dove saranno estesi i controlli e le verifiche. Confermata la presenza di una 'no fly zone' nell'area del Vaticano e della capitale in occasione delle esequie del Santo Padre.

Oggi la commemorazione comune per Camera e Senato a Montecitorio. Ieri su invito del presidente del consiglio Giorgia Meloni il governo ha proclamato cinque giornate di lutto nazionale per la morte che prevederà dalle bandiere degli edifici pubblici a mezz'asta agli eventi ridotti per le autorità pubbliche. Non comporta la chiusura di scuole e uffici, ma si potrà osservare un minuto di silenzio in segno di raccoglimento in ogni ambiente.