Si avvicina il giorno del grande abbraccio a Papa Francesco: lacrime e preghiere Un lungo serpentone di pellegrini provenienti da tutto il mondo sta rendendo omaggio alla salma

E' rimasta aperta ad oltranza fino all'alba la Basilica di San Pietro per poi riaprire dopo una breve pausa nuovamente alle 7.00.

Un lungo ed ordinato serpentone di pellegrini provenienti da tutto il mondo sta rendendo omaggio a Papa Francesco.

Lacrime e preghiere di fronte di fronte al feretro del pontefice esposto ai fedeli in una bara di legno rivestita di zinco, senza catafalco e pastorale papale.

Sabato 26 aprile, sarà il giorno dell'abbraccio. Alle ore 10:00 il rito dei funerali in Piazza San Pietro con i grandi della terra e la presenza di 170 delegazioni.

L'ultimo viaggio durerà ben sei chilometri. Da piazza San Pietro, raggiungerà Santa Maria Maggiore, lungo le vie del centro di Roma, attraversando i luoghi simbolo della capitale. La tumulazione avverrà nel quartiere Esquilino su espressa richiesta di Bergoglio.

Si prega in tutte le chiese del mondo. Ieri sera il rosario in suffragio del Papa nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nel luogo in cui verrà sepolto per sempre. Presente il cardinale Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma.