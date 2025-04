Chi è Alberto Genovese: biografia, carriera imprenditoriale, vicende giudiziarie Imprenditore italiano che ha fondato alcune delle startup di maggior successo degli ultimi anni

Alberto Genovese è un imprenditore italiano noto per aver fondato alcune delle startup di maggior successo degli ultimi anni, come Facile.it e Prima Assicurazioni. La sua figura è però divenuta oggetto di attenzione pubblica non solo per i risultati raggiunti nel mondo del business, ma anche per una serie di vicende giudiziarie che hanno segnato profondamente la sua vita personale e professionale.

Le origini e la formazione di Alberto Genovese

Nato a Napoli il 28 maggio 1977, Alberto Maria Genovese proviene da una famiglia borghese: i genitori sono entrambi medici e la sorella è un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Dopo aver conseguito la laurea con lode in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, ha proseguito gli studi all’INSEAD di Fontainebleau (Parigi), frequentando un master in Business Administration, per poi completare la propria formazione con un programma di Executive Education alla Harvard Business School di Boston.

L’inizio della carriera professionale

Dopo il percorso accademico, Alberto Genovese entra in Goldman Sachs nel 1999, nella divisione Equities. Passa poi a ruoli di consulenza strategica presso McKinsey & Company e Bain & Company. Tra il 2005 e il 2009 ricopre un ruolo dirigenziale in eBay, dove è responsabile per Motors and New Businesses.

Facile.it: la prima grande intuizione imprenditoriale

Nel 2008 Alberto Genovese fonda Facile.it, startup che si impone rapidamente come punto di riferimento per la comparazione di prodotti finanziari e assicurativi. La piattaforma raggiunge oltre 1.000 dipendenti e viene venduta nel 2014 a Oakley Capital per oltre 100 milioni di euro. Il progetto rappresenta una delle prime storie di successo nel panorama tech italiano.

Prima Assicurazioni: innovazione digitale nel settore insurance

Dopo l’exit da Facile.it, Alberto Genovese lancia Prima Assicurazioni, una delle prime compagnie italiane interamente digitalizzate. In soli tre anni, l’azienda raggiunge 800 dipendenti e oltre 3 milioni di clienti, chiudendo un round di venture capital da 100 milioni di euro, il più grande registrato fino ad allora in Italia. Genovese vende le proprie quote nel 2018, in un’operazione dal valore stimato di 1 miliardo di euro.

Altri progetti imprenditoriali

Oltre a Facile.it e Prima Assicurazioni, Alberto Genovese ha partecipato alla nascita di altre startup, tra cui Brumbrum.it, Abiby, Jobtech e Zappyrent. Tutte realtà legate al mondo della tecnologia, del digitale e dei servizi innovativi.

Le vicende giudiziarie

Nel 2016 inizia un periodo difficile per Genovese, segnato dall’uso di sostanze stupefacenti e da un progressivo allontanamento dalle attività imprenditoriali. Le feste organizzate nel suo attico milanese diventano oggetto di indagine.

Nel 2020, Alberto Genovese viene arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane presente a una delle sue feste. Dopo un periodo nel carcere di San Vittore, viene trasferito presso la comunità Crest di Cuveglio per iniziare un percorso di disintossicazione.

Nel 2021 ha inizio il processo penale. Genovese si assume la responsabilità degli eventi accaduti durante le feste, ammettendo il consumo di droghe e la promiscuità. La sentenza definitiva arriva con una condanna a 6 anni e 11 mesi di reclusione.

Il secondo processo e la sentenza del 2024

Nel dicembre 2023 prende il via un secondo procedimento giudiziario. Nel luglio 2024, Alberto Genovese viene assolto per una delle accuse e condannato a 1 anno e 3 mesi per un episodio di tentata violenza.

Impegno sociale e attività post-condanna

Durante il periodo di detenzione, Alberto Genovese intraprende un percorso di riabilitazione e impegno sociale. Nel 2022 fonda con la sorella Laura la Fondazione Franco Latanza, dedicata al supporto economico di persone tossicodipendenti in fase di recupero.

Nel 2024 ottiene l’autorizzazione a svolgere attività di volontariato esterno: presta servizio presso la Casa della Carità di don Virginio Colmegna per l’accoglienza dei senzatetto e collabora con una fondazione attiva nella tutela delle donne vittime di violenza.

La vita privata di Alberto Genovese oggi

Nonostante gli eventi complessi che hanno segnato gli ultimi anni, Alberto Genovese è ancora sposato con D., che lo ha affiancato sia a livello personale che legale, assumendo un ruolo attivo nella sua difesa durante i processi.